RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8141814281438144
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:17

  dengon написав:
  Flamingo написав:Может вся проблема в том что по евро система не предлагает возможности открытия месячного депо?

Слона-то я и не приметил :)
Но мне все равно кажется что можно положить на 3месячный с правом досрочного расторжения, а через месяц расторгнуть на кдв. Раньше помню так было можно без санкций если депо пролежал больше 29 дней. Как сейчас - не в курсе - больше двух лет как не открывал в этом банке депо.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:46

  Flamingo написав:Но мне все равно кажется что можно положить на 3месячный с правом досрочного расторжения, а через месяц расторгнуть на кдв. Раньше помню так было можно без санкций если депо пролежал больше 29 дней. Как сейчас - не в курсе - больше двух лет как не открывал в этом банке депо.

А досрочно расторгаемый валютный депозит не выдадут гривной? Раньше была и такая практика.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:11

Flamingo Выдадут исключительно гривной из-за досрочного расторжения.
mvbutov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 15.02.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:18

Меня в декабре прошлого года менеджер в банке уверяла, что уже и при досрочном расторжении выдают в валюте вклада.
Лично проверять не рискнул.
SHURICK76
 
Повідомлень: 100
З нами з: 13.02.15
Подякував: 39 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:52

Re: Приватбанк

Что-то приват лёг. С приватвклада на кдв деньги не зачисляет, но списывает. В АТБ не работают карты привата
andreyiskra
 
Повідомлень: 698
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:59

Re: Приватбанк

andreyiskra написав:Что-то приват лёг. С приватвклада на кдв деньги не зачисляет, но списывает. В АТБ не работают карты привата
Наблюдаются трудности по проведению операций...... Срок решения до 18-30.
Ответ в чате.
lel
 
Повідомлень: 2186
З нами з: 10.12.13
Подякував: 922 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:52

Re: Приватбанк

Только что оплатил покупку в интернет магазине с долларового счета - все прошло как обычно нормально - через 1 секунду - получаю сообщение "платеж отменен". Что-то у них сбоит. Звоню на 3700 - никто не берет трубку и робот сообщает про временные трудности. Как быть с этим платежом ? Нужно подождать, пока "временные трудности" минуют - это ясно, мне не горит. Но покупку хочу сделать. В магазине висит мой заказ в статусе - ожидается оплата. Не хочу, что бы деньг снялись 2 раза. Как поступить ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 07.05.11
Подякував: 660 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8141814281438144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cheetach, kostya77 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12464)
12.06.2019 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.