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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:46
Flamingo написав:
Но мне все равно кажется что можно положить на 3месячный с правом досрочного расторжения, а через месяц расторгнуть на кдв. Раньше помню так было можно без санкций если депо пролежал больше 29 дней. Как сейчас - не в курсе - больше двух лет как не открывал в этом банке депо.
А досрочно расторгаемый валютный депозит не выдадут гривной? Раньше была и такая практика.
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dengon
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:11
Flamingo Выдадут исключительно гривной из-за досрочного расторжения.
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mvbutov
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:18
Меня в декабре прошлого года менеджер в банке уверяла, что уже и при досрочном расторжении выдают в валюте вклада.
Лично проверять не рискнул.
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SHURICK76
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:52
Что-то приват лёг. С приватвклада на кдв деньги не зачисляет, но списывает. В АТБ не работают карты привата
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andreyiskra
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:59
andreyiskra написав:Что-то приват лёг. С приватвклада на кдв деньги не зачисляет, но списывает. В АТБ не работают карты привата
Наблюдаются трудности по проведению операций...... Срок решения до 18-30.
Ответ в чате.
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lel
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:52
Только что оплатил покупку в интернет магазине с долларового счета - все прошло как обычно нормально - через 1 секунду - получаю сообщение "платеж отменен". Что-то у них сбоит. Звоню на 3700 - никто не берет трубку и робот сообщает про временные трудности. Как быть с этим платежом ? Нужно подождать, пока "временные трудности" минуют - это ясно, мне не горит. Но покупку хочу сделать. В магазине висит мой заказ в статусе - ожидается оплата. Не хочу, что бы деньг снялись 2 раза. Как поступить ?
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kalinavalera1
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:24
по відділеннях не працювала система, мали полагодити до 18, потім до 19. результат невідомий
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stargazer
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:31
stargazer написав:
по відділеннях не працювала система, мали полагодити до 18, потім до 19. результат невідомий
так в ПОСах карты Привата не работают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:35
Ох..ть времечко..А-банка со своим х-банкингом...эти с картами...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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