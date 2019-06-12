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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8142814381448145
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:36

просто жарко :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:38

  Pupsik написав:
  clientage написав:
  stargazer написав:по відділеннях не працювала система, мали полагодити до 18, потім до 19. результат невідомий :evil:

так в ПОСах карты Привата не работают :(


Ох..ть времечко..А-банка со своим х-банкингом...эти с картами... :(

а може вони двоє злилися в екстАзі або під Екстазі, і системи не витримали.
clientage, коли востаннє картку в ПОСах перевіряли? година
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:40

Требуем ВА, или ещё немного подождём? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:43

  Вкладчик1234 написав:Требуем ВА, или ещё немного подождём? :)

Зачем ВА? Отдать в частные руки и все наладится ;)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:43

Re: Приватбанк

Вкладчик1234 написав:Требуем ВА, или ещё немного подождём? :)
Прислали сообщение, что все уже работает
Покормил животных.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:57

Re: Приватбанк

  stargazer написав:clientage, коли востаннє картку в ПОСах перевіряли? година

в 18:09
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:13

Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:19

все заработало

Приват24» и LiqPay, банкоматы и терминалы «ПриватБанка» работают со сбоями


12 июня 2019 года около 17:00 вечера пользователи «ПриватБанк» начали сообщать о трудностях в работах некоторых сервисов банка. Некоторые пользователи столкнулись со сложностями в работе банкоматов, платежных терминалов, Google Pay и «Приват24».

На главной «Приват24» сейчас есть сообщение о том, что наблюдаются трудности в работе некоторых сервисах: банкоматах, терминалах самообслуживания, платежей в «Приват24» и LiqPay.

Редакция ожидает официального комментария от банка по ситуации. Пока что в компании сообщили, что трудности — не глобального характера.

Update: Как редакции AIN.UA сообщили в компании, причина сбоя уже устранена. «В связи с технологической необходимостью банком была проведена перезагрузка процессинга. Сейчас все системы в норме — терминалы и «Приват24». Идет обработка накопленных платежей».
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:31

Re: Приватбанк

  diplomnet написав:перезагрузка процессинга
Мерзкое вапще понятие ( или термин? )...Дельта в ноябре 2014 как-то перезагрузила, м-лять, процессинг...тогда в Дельте МастерКард тю-тю, а Виза работала, по ней и выводили, а её на руках было очень мало....
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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