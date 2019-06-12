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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:38
а може вони двоє злилися в екстАзі або під Екстазі, і системи не витримали.
clientage, коли востаннє картку в ПОСах перевіряли? година
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:40
Требуем ВА, или ещё немного подождём?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:43
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:43
Re: Приватбанк
Прислали сообщение, что все уже работает
Покормил животных.
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:57
Re: Приватбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:13
Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:19
все заработало
Приват24» и LiqPay, банкоматы и терминалы «ПриватБанка» работают со сбоями
12 июня 2019 года около 17:00 вечера пользователи «ПриватБанк» начали сообщать о трудностях в работах некоторых сервисов банка. Некоторые пользователи столкнулись со сложностями в работе банкоматов, платежных терминалов, Google Pay и «Приват24».
На главной «Приват24» сейчас есть сообщение о том, что наблюдаются трудности в работе некоторых сервисах: банкоматах, терминалах самообслуживания, платежей в «Приват24» и LiqPay.
Редакция ожидает официального комментария от банка по ситуации. Пока что в компании сообщили, что трудности — не глобального характера.
Update: Как редакции AIN.UA сообщили в компании, причина сбоя уже устранена. «В связи с технологической необходимостью банком была проведена перезагрузка процессинга. Сейчас все системы в норме — терминалы и «Приват24». Идет обработка накопленных платежей».
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:31
Re: Приватбанк
Мерзкое вапще понятие ( или термин? )...Дельта в ноябре 2014 как-то перезагрузила, м-лять, процессинг...тогда в Дельте МастерКард тю-тю, а Виза работала, по ней и выводили, а её на руках было очень мало....
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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