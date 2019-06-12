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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8143814481458146
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:41

  klug написав:
  BBC написав:Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.

Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?

Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем... :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:51

  Flamingo написав:
  klug написав:
  BBC написав:Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.

Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?

Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем... :(

Мені здається, що написати: "Картки Прихвата ніде не приймають", - було б коротше і більш зрозуміло чи тут є релігійно-елітарний підтекст як з банками "сосискових хазарів бабая"?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:11

  klug написав:
  Flamingo написав:
  klug написав:Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?

Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем... :(

Мені здається, що написати: "Картки Прихвата ніде не приймають", - було б коротше і більш зрозуміло чи тут є релігійно-елітарний підтекст як з банками "сосискових хазарів бабая"?

Я не думаю, что там был какой-то подтекст. Просто человек написал как написал, немного с ошибками. Так бывает особенно если пишешь на смарте (я иногда свои сообщения читаю и думаю какой идиот так написал). Но ИМХО написано понятно о чем по сути. Кстати Вы со своим вопросом: "Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?" - тоже написали не очень корректно... Клиенты Привата, имеющие карту, могут обслуживаться ЛЮБЫМИ банками, которые обслуживают банковские карты. Снятие нала в кассе банка с карт МПС и Простира - стандартная банковская операция, осуществляемая всеми украинскими банками, которая в т.ч. оказывается клиентам других банков. :wink:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:13

напишу как меня последние два дня кошмарит приват.

переводил небольшую сумму с него в банк конкурент. платеж кинули на подтверждение, звоню им, начинает меня сотрудник спрашивать всякое - все ответил, но на один вопрос неправильно (позже выяснилось что в банке от себя заполнили анкету много лет назад). Причины проверки - типа наша система случайным образом выбирает операции.

в итоге блокируют мне карту/приват 24 и тд. Еду на следующий день в банк, делают фото, фотают все документы, типа разблокировали - свободен. Дома вечером стал проверять - приват24 таки заблокирован, надо идти в терминал подтверждать свой фин.телефон. Опять же сходил, подтвердил, посылаю 1т на другой приват - опять те же грабли (мать моя женщина). Звоню своему банкиру (было около 21ч), с ее подачи звонят мне с привата, но опять же одни общие слова говорят, типа что выборочная проверка бла-бла, звоните типа на горячую, подтвердите что вы - это вы (идиоты, ей богу).

Звоню на горячую раз, пять минут, вызов скинули (вот тебе и голд карта в действии), следующие 5 минут, насилу дозвонился до оператора, тут концерт продолжается, сразу говорю оператору что хочу перевести свои деньги со одной карты на другую, пусть помогут решить этот вопрос. Оператор тупо начинает читать мне текст, что в последнее время участились мошеннические операции и тд, я ей говорю, что я все это вчера наслушался, хочу решить свой вопрос, перевести свои деньги, она мне начинает читать текст, что не просили ли вас в соц.сетях и тд, выполнить перевод и прочий бред, я ей говорю, что я уже озвучил что мне нужно перевести свои же деньги и все на этом, она такая, я вижу вы не в состоянии слушать информацию, типа перезвоните другому оператору, когда будете готовы слушать - ложит трубку, занавес...

Приват, билять, что с вами не так? Что за отношение к клиентам? Почему человек из-за ваших действий не может второй день воспользоваться своими же деньгами. К чему эти ваши нелепые "проверки" и подтверждения через поход в банк своей личности, чтобы в этот же день попасть на новую проверку? Почему операторы как роботы, читают свои тексты по бумажке и не слушают ради чего звонит человек?

Лично меня как клиента вы уже потеряли с таки сервисом, больше ни копейки моей не будет в этом еврейском банке лежать...
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:19

походу иногда бывает полезно жевать))) (тобишь слушать)
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:32

  Flamingo написав:Кстати Вы со своим вопросом: "Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?" - тоже написали не очень корректно... Клиенты Привата, имеющие карту, могут обслуживаться ЛЮБЫМИ банками, которые обслуживают банковские карты. Снятие нала в кассе банка с карт МПС и Простира - стандартная банковская операция, осуществляемая всеми украинскими банками, которая в т.ч. оказывается клиентам других банков. :wink:

Ви традиційно додумуєте за співрозмовника, а потім робите висновки ґрунтуючись на власній версії сказаного. Моя фраза була відповіддю на репліку:
  BBC написав:Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.

де жодним чином не описаний характер обслуговування, яке хотів отримати клієнт. У Інтернеті трапляються різні люди, які часом намагаються здійснити доволі дивні кроки. Попередня історія спостережень за мовцем не дає впевненості у тому, що це не було одним з таких вибриків. Тож я залишаюся при своїй думці, що будь-яка згадка про картки або операції з ними могла позбавити фразу двозначності, форум від моєї іронії і нас двох від цієї дискусії.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:36

Starter Я так думаю, это после наезда из НБУ. Мне тоже из финмона звонили. Типа, вы конечно ничего по закону не нарушаете, но у нас подозрение на незаконную предпринимательскую деятельность. Либо прекращайте, либо несите документы откуда деньги.
Причём за два года платежи никак не изменились. Пару тройку платежей в месяц на чужие фамилии, все остальные папе, маме, брату, детям. Все на одной фамилии. Что им там не понравилось х.з.
Я после такого звонка, деньги то все забрал. Детям на Моню перевожу. А родителям налом, ну его нахрен - этот самый технологичный банк страны.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 12 чер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:36

Бл. 22-40 Пос Привата карта Привата.Спрацювало без проблем.
stargazer
 
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  #<1 ... 8143814481458146
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