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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8143814481458146 Додано: Сер 12 чер, 2019 21:41 klug написав: BBC написав: Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55. Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.

Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата? Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?

Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем... Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем... Flamingo

Повідомлень: 2148 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 21:51 Flamingo написав: klug написав: BBC написав: Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55. Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.

Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата? Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?

Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем... Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем...

Мені здається, що написати: "Картки Прихвата ніде не приймають", - було б коротше і більш зрозуміло чи тут є релігійно-елітарний підтекст як з банками "сосискових хазарів бабая"? Мені здається, що написати: "Картки Прихвата ніде не приймають", - було б коротше і більш зрозуміло чи тут є релігійно-елітарний підтекст як з банками "сосискових хазарів бабая"? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3291 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:11 klug написав: Flamingo написав: klug написав: Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата? Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?

Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем... Это всего лишь сленг - фразу "терминалы и банкоматы ни одного из банков не принимают к оплате карты ПриватБанка" - писать долго. Так как написал BBC - быстрее и в принципе понятно. Ну понятно, что понятно не всем...

Мені здається, що написати: "Картки Прихвата ніде не приймають", - було б коротше і більш зрозуміло чи тут є релігійно-елітарний підтекст як з банками "сосискових хазарів бабая"? Мені здається, що написати: "Картки Прихвата ніде не приймають", - було б коротше і більш зрозуміло чи тут є релігійно-елітарний підтекст як з банками "сосискових хазарів бабая"?

Я не думаю, что там был какой-то подтекст. Просто человек написал как написал, немного с ошибками. Так бывает особенно если пишешь на смарте (я иногда свои сообщения читаю и думаю какой идиот так написал). Но ИМХО написано понятно о чем по сути. Кстати Вы со своим вопросом: "Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?" - тоже написали не очень корректно... Клиенты Привата, имеющие карту, могут обслуживаться ЛЮБЫМИ банками, которые обслуживают банковские карты. Снятие нала в кассе банка с карт МПС и Простира - стандартная банковская операция, осуществляемая всеми украинскими банками, которая в т.ч. оказывается клиентам других банков. Я не думаю, что там был какой-то подтекст. Просто человек написал как написал, немного с ошибками. Так бывает особенно если пишешь на смарте (я иногда свои сообщения читаю и думаю какой идиот так написал). Но ИМХО написано понятно о чем по сути. Кстати Вы со своим вопросом: "Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?" - тоже написали не очень корректно... Клиенты Привата, имеющие карту, могут обслуживаться ЛЮБЫМИ банками, которые обслуживают банковские карты. Снятие нала в кассе банка с карт МПС и Простира - стандартная банковская операция, осуществляемая всеми украинскими банками, которая в т.ч. оказывается клиентам других банков. Flamingo

Повідомлень: 2148 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:13 напишу как меня последние два дня кошмарит приват.



переводил небольшую сумму с него в банк конкурент. платеж кинули на подтверждение, звоню им, начинает меня сотрудник спрашивать всякое - все ответил, но на один вопрос неправильно (позже выяснилось что в банке от себя заполнили анкету много лет назад). Причины проверки - типа наша система случайным образом выбирает операции.



в итоге блокируют мне карту/приват 24 и тд. Еду на следующий день в банк, делают фото, фотают все документы, типа разблокировали - свободен. Дома вечером стал проверять - приват24 таки заблокирован, надо идти в терминал подтверждать свой фин.телефон. Опять же сходил, подтвердил, посылаю 1т на другой приват - опять те же грабли (мать моя женщина). Звоню своему банкиру (было около 21ч), с ее подачи звонят мне с привата, но опять же одни общие слова говорят, типа что выборочная проверка бла-бла, звоните типа на горячую, подтвердите что вы - это вы (идиоты, ей богу).



Звоню на горячую раз, пять минут, вызов скинули (вот тебе и голд карта в действии), следующие 5 минут, насилу дозвонился до оператора, тут концерт продолжается, сразу говорю оператору что хочу перевести свои деньги со одной карты на другую, пусть помогут решить этот вопрос. Оператор тупо начинает читать мне текст, что в последнее время участились мошеннические операции и тд, я ей говорю, что я все это вчера наслушался, хочу решить свой вопрос, перевести свои деньги, она мне начинает читать текст, что не просили ли вас в соц.сетях и тд, выполнить перевод и прочий бред, я ей говорю, что я уже озвучил что мне нужно перевести свои же деньги и все на этом, она такая, я вижу вы не в состоянии слушать информацию, типа перезвоните другому оператору, когда будете готовы слушать - ложит трубку, занавес...



Приват, билять, что с вами не так? Что за отношение к клиентам? Почему человек из-за ваших действий не может второй день воспользоваться своими же деньгами. К чему эти ваши нелепые "проверки" и подтверждения через поход в банк своей личности, чтобы в этот же день попасть на новую проверку? Почему операторы как роботы, читают свои тексты по бумажке и не слушают ради чего звонит человек?



Лично меня как клиента вы уже потеряли с таки сервисом, больше ни копейки моей не будет в этом еврейском банке лежать... Starter Повідомлень: 44 З нами з: 01.12.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:19 походу иногда бывает полезно жевать))) (тобишь слушать) ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима uaprofi

Повідомлень: 2672 З нами з: 21.04.11 Подякував: 430 раз. Подякували: 285 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:32 Flamingo написав: Кстати Вы со своим вопросом: "Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?" - тоже написали не очень корректно... Клиенты Привата, имеющие карту, могут обслуживаться ЛЮБЫМИ банками, которые обслуживают банковские карты. Снятие нала в кассе банка с карт МПС и Простира - стандартная банковская операция, осуществляемая всеми украинскими банками, которая в т.ч. оказывается клиентам других банков. Кстати Вы со своим вопросом: "Якими банками мають обслуговуватися клієнти Прихвата?" - тоже написали не очень корректно... Клиенты Привата, имеющие карту, могут обслуживаться ЛЮБЫМИ банками, которые обслуживают банковские карты. Снятие нала в кассе банка с карт МПС и Простира - стандартная банковская операция, осуществляемая всеми украинскими банками, которая в т.ч. оказывается клиентам других банков.

Ви традиційно додумуєте за співрозмовника, а потім робите висновки ґрунтуючись на власній версії сказаного. Моя фраза була відповіддю на репліку:

BBC написав: Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55. Клиенты Примата опять ни одним банком не обслуживаются. По состоягию на 20.55.

де жодним чином не описаний характер обслуговування, яке хотів отримати клієнт. У Інтернеті трапляються різні люди, які часом намагаються здійснити доволі дивні кроки. Попередня історія спостережень за мовцем не дає впевненості у тому, що це не було одним з таких вибриків. Тож я залишаюся при своїй думці, що будь-яка згадка про картки або операції з ними могла позбавити фразу двозначності, форум від моєї іронії і нас двох від цієї дискусії. Ви традиційно додумуєте за співрозмовника, а потім робите висновки ґрунтуючись на власній версії сказаного. Моя фраза була відповіддю на репліку:де жодним чином не описаний характер обслуговування, яке хотів отримати клієнт. У Інтернеті трапляються різні люди, які часом намагаються здійснити доволі дивні кроки. Попередня історія спостережень за мовцем не дає впевненості у тому, що це не було одним з таких вибриків. Тож я залишаюся при своїй думці, що будь-яка згадка про картки або операції з ними могла позбавити фразу двозначності, форум від моєї іронії і нас двох від цієї дискусії. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3291 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:36 Starter Я так думаю, это после наезда из НБУ. Мне тоже из финмона звонили. Типа, вы конечно ничего по закону не нарушаете, но у нас подозрение на незаконную предпринимательскую деятельность. Либо прекращайте, либо несите документы откуда деньги.

Причём за два года платежи никак не изменились. Пару тройку платежей в месяц на чужие фамилии, все остальные папе, маме, брату, детям. Все на одной фамилии. Что им там не понравилось х.з.

Я после такого звонка, деньги то все забрал. Детям на Моню перевожу. А родителям налом, ну его нахрен - этот самый технологичный банк страны. Востаннє редагувалось Фантом в Сер 12 чер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1713 З нами з: 18.05.16 Подякував: 242 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:36 Бл. 22-40 Пос Привата карта Привата.Спрацювало без проблем. stargazer Повідомлень: 957 З нами з: 15.04.09 Подякував: 279 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8143814481458146 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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