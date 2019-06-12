Додано: Сер 12 чер, 2019 22:13

напишу как меня последние два дня кошмарит приват.



переводил небольшую сумму с него в банк конкурент. платеж кинули на подтверждение, звоню им, начинает меня сотрудник спрашивать всякое - все ответил, но на один вопрос неправильно (позже выяснилось что в банке от себя заполнили анкету много лет назад). Причины проверки - типа наша система случайным образом выбирает операции.



в итоге блокируют мне карту/приват 24 и тд. Еду на следующий день в банк, делают фото, фотают все документы, типа разблокировали - свободен. Дома вечером стал проверять - приват24 таки заблокирован, надо идти в терминал подтверждать свой фин.телефон. Опять же сходил, подтвердил, посылаю 1т на другой приват - опять те же грабли (мать моя женщина). Звоню своему банкиру (было около 21ч), с ее подачи звонят мне с привата, но опять же одни общие слова говорят, типа что выборочная проверка бла-бла, звоните типа на горячую, подтвердите что вы - это вы (идиоты, ей богу).



Звоню на горячую раз, пять минут, вызов скинули (вот тебе и голд карта в действии), следующие 5 минут, насилу дозвонился до оператора, тут концерт продолжается, сразу говорю оператору что хочу перевести свои деньги со одной карты на другую, пусть помогут решить этот вопрос. Оператор тупо начинает читать мне текст, что в последнее время участились мошеннические операции и тд, я ей говорю, что я все это вчера наслушался, хочу решить свой вопрос, перевести свои деньги, она мне начинает читать текст, что не просили ли вас в соц.сетях и тд, выполнить перевод и прочий бред, я ей говорю, что я уже озвучил что мне нужно перевести свои же деньги и все на этом, она такая, я вижу вы не в состоянии слушать информацию, типа перезвоните другому оператору, когда будете готовы слушать - ложит трубку, занавес...



Приват, билять, что с вами не так? Что за отношение к клиентам? Почему человек из-за ваших действий не может второй день воспользоваться своими же деньгами. К чему эти ваши нелепые "проверки" и подтверждения через поход в банк своей личности, чтобы в этот же день попасть на новую проверку? Почему операторы как роботы, читают свои тексты по бумажке и не слушают ради чего звонит человек?



Лично меня как клиента вы уже потеряли с таки сервисом, больше ни копейки моей не будет в этом еврейском банке лежать...