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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:29
Перемога Привата: Суд відмовився зобов'язати банк повернути рефінансування НБУ
Приватбанк 11 червня здобув перемогу в Великій палаті Верховного Суду у справі за позовом ПрАТ «Ерлан».
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:57
ПриватБанк» запустил сервис, который позволит организациям сделать свои расходы публичными.
«ПриватБанк» запустил сервис «Открытая выписка». Благодаря инструменту любые компании и организации смогут сделать общедоступными свои расходы по банковскому счету. Об этом AIN.UA сообщили представители банка.
Как отмечают в «ПриватБанке», ряду организаций необходимо или желательно открыто сообщать о своих расходах. Среди них — благотворительные и общественные организации, государственные и коммунальные предприятия, политические партии, местные советы, школы и так далее. Инструмент «Открытая выписка» позволит это сделать в удобной форме. Сервис доступен не только для вышеперечисленных организаций, а для всех предприятий.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:59
Приватбанк выиграл у компании Коломойского дело по рефинансированию.
ПриватБанк 11 июня выиграл в суде по иску ЗАО "Эрлан" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.
Об этом говорится в сообщении банка.
"11 июня 2019 ПриватБанк одержал победу в Большой Палате Верховного Суда в деле по иску ЗАО "Эрлан" в НБУ и АО КБ "ПриватБанк" об обязательствах ПриватБанка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ", - говорится в сообщении.
ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту.
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