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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8144814581468147
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:15

сьогоднні розраховувався в магазині картою привату - все добре.
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:29

Перемога Привата: Суд відмовився зобов'язати банк повернути рефінансування НБУ

Приватбанк 11 червня здобув перемогу в Великій палаті Верховного Суду у справі за позовом ПрАТ «Ерлан».
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:57

ПриватБанк» запустил сервис, который позволит организациям сделать свои расходы публичными.

«ПриватБанк» запустил сервис «Открытая выписка». Благодаря инструменту любые компании и организации смогут сделать общедоступными свои расходы по банковскому счету. Об этом AIN.UA сообщили представители банка.

Как отмечают в «ПриватБанке», ряду организаций необходимо или желательно открыто сообщать о своих расходах. Среди них — благотворительные и общественные организации, государственные и коммунальные предприятия, политические партии, местные советы, школы и так далее. Инструмент «Открытая выписка» позволит это сделать в удобной форме. Сервис доступен не только для вышеперечисленных организаций, а для всех предприятий.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:59

Приватбанк выиграл у компании Коломойского дело по рефинансированию.

ПриватБанк 11 июня выиграл в суде по иску ЗАО "Эрлан" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.

Об этом говорится в сообщении банка.

"11 июня 2019 ПриватБанк одержал победу в Большой Палате Верховного Суда в деле по иску ЗАО "Эрлан" в НБУ и АО КБ "ПриватБанк" об обязательствах ПриватБанка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ", - говорится в сообщении.

ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:41

Re: Приватбанк

Сегодня пришел в отделение открыть "Карту для выплат". Сотрудник банка наотрез отказался мне ее открывать без страховки 50 грн. минимум на 4 месяца, после чего с ее слов я смогу отказаться от этой страховки. На сайте банка о какой то обязательной страховки для данной карты нет ни слова. Прошу ответить кто сталкивался с подобным и насколько правомерны подобные вещи? Спасибо!
vermont
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:08

Вчера на почту пришло сообщение , что мой кредит по универсальной подняли до 35000 грн.Я никогда не пользовался кредитными привата.Три года назад , когда открывал карты уни и кдв мне только через месяц решили дать 5000 грн. кредита.Я сразу же сам уменьшил в ноль и не просил их подымать больше ни разу. А тут вон какая щедрость!
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:44

vermont Никогда с таким не сталкивался. Что уни, что кдв открывали без навязывания страховки. А в другом отделении открыть не пробовали ? У привата ж отделения на каждом углу и никакой привязки к ним нет..
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:45

  vermont написав:Сегодня пришел в отделение открыть "Карту для выплат". Сотрудник банка наотрез отказался мне ее открывать без страховки 50 грн. минимум на 4 месяца, после чего с ее слов я смогу отказаться от этой страховки. На сайте банка о какой то обязательной страховки для данной карты нет ни слова. Прошу ответить кто сталкивался с подобным и насколько правомерны подобные вещи? Спасибо!

Это сотрудники так планы выполняют...
Не поленитесь и оставьте жалобу на горячей линии - сотрудника немного вразумят.
ramaz
 
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