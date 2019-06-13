Строк обмежує сам продаван
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:01
Строк обмежує сам продаван
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:41
Приватбанк поблагодарил американских партнеров за поддержку его стратегического курса
В Приватбанке отметили поддержку стратегического курса со стороны американских партнеров и понимание важности государственного банка для экономики Украины.
Об этом заявил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл по итогам встречи в Днепре с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
"Приватбанк играет чрезвычайно важную роль в экономике Украины, и мы благодарны американским партнерам Украины за понимание этого факта. Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности в вопросе возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", - заявил СЕО финучреждения.
Во время встречи, состоявшейся 13 июня в главном офисе Приватбанка в Днепре, также подчеркивалось, что успешная работа крупнейшего системного банка страны - это ключевая предпосылка стабильности финансовой системы.
"Обеспечение такой стабильности посредством эффективного корпоративного управления, а также возмещения убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами", - подчеркнул Крумханзл.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:42
ПриватБанк ввел кешбэк за подписку на Apple Music
ПриватБанк сообщил, что будет выплачивать клиентам Приват24 кешбэк в размере 50 грн при оформлении пробной подписки на Apple Music за 49 центов и оплате картой Mastercard.
Директор по инновациям ПриватБанка Егор Аветисов отметил, что банк инвестирует в то, «чтобы победить пиратство в Украине, сделать потребление легального контента модным».
«Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто — слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья», — сказал он.
По словам Натальи Байдалы, директора по маркетингу Mastercard в Украине, исследование Mastercard Passion Categories Research показало, что «музыка входит в топ-3 категории passion для украинцев».
Чтобы получить кешбэк, нужно обновить Privat24, зайти в раздел Apple Music, открыть доступ к сервису и оформить акционную подписку на три месяца.
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