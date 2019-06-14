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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8145814681478148
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:01

  kreuz написав:Нагадайте, панове! Для безкоштовної ОЧ перший платіж може бути в кредит, а решта тільки власним коштом? Строк для цього не обмежується? Дякую наперед.
Строк обмежує сам продаван
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:41

Приватбанк поблагодарил американских партнеров за поддержку его стратегического курса

В Приватбанке отметили поддержку стратегического курса со стороны американских партнеров и понимание важности государственного банка для экономики Украины.

Об этом заявил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл по итогам встречи в Днепре с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Приватбанк играет чрезвычайно важную роль в экономике Украины, и мы благодарны американским партнерам Украины за понимание этого факта. Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности в вопросе возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", - заявил СЕО финучреждения.

Во время встречи, состоявшейся 13 июня в главном офисе Приватбанка в Днепре, также подчеркивалось, что успешная работа крупнейшего системного банка страны - это ключевая предпосылка стабильности финансовой системы.

"Обеспечение такой стабильности посредством эффективного корпоративного управления, а также возмещения убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами", - подчеркнул Крумханзл.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:42

ПриватБанк ввел кешбэк за подписку на Apple Music
ПриватБанк сообщил, что будет выплачивать клиентам Приват24 кешбэк в размере 50 грн при оформлении пробной подписки на Apple Music за 49 центов и оплате картой Mastercard.

Директор по инновациям ПриватБанка Егор Аветисов отметил, что банк инвестирует в то, «чтобы победить пиратство в Украине, сделать потребление легального контента модным».

«Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто — слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья», — сказал он.

По словам Натальи Байдалы, директора по маркетингу Mastercard в Украине, исследование Mastercard Passion Categories Research показало, что «музыка входит в топ-3 категории passion для украинцев».

Чтобы получить кешбэк, нужно обновить Privat24, зайти в раздел Apple Music, открыть доступ к сервису и оформить акционную подписку на три месяца.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:36

Re: Приватбанк

А Воля через easypay с фишкой теперь уже с комиссией? даже через нерегулярный платеж?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:47

  Sagittarius написав:А Воля через easypay с фишкой теперь уже с комиссией? даже через нерегулярный платеж?

C фишкой да - без фишки (через личный кабинет воли) пару недель назад было нет - сейчас уже не знаю - стал использовать портмоне.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:06

а шо если платёж вернулся - он засчитывается за минимальный платёж по кредите?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:33

  uaprofi написав:а шо если платёж вернулся - он засчитывается за минимальный платёж по кредите?

В ряде банков, в том числе и тут - да. Но именно если был возврат а не отмена блокировки
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:54

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:а шо если платёж вернулся - он засчитывается за минимальный платёж по кредите?

В ряде банков, в том числе и тут - да. Но именно если был возврат а не отмена блокировки


делал платёж по реквизитам (все реквизиты правильные)
но у привата во вторник был какойто сбой - и они мне его вернули (правда комиссию не вернули)
и этот возврат уменьшил сумму которую нужно гасить в льогном пириоде.
можно ли на это рассчитывать или лучше таки пополнить до 25 числа карту согласно дом. бухгалтерии?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:34

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:
  uaprofi написав:а шо если платёж вернулся - он засчитывается за минимальный платёж по кредите?

В ряде банков, в том числе и тут - да. Но именно если был возврат а не отмена блокировки


делал платёж по реквизитам (все реквизиты правильные)
но у привата во вторник был какойто сбой - и они мне его вернули (правда комиссию не вернули)
и этот возврат уменьшил сумму которую нужно гасить в льогном пириоде.
можно ли на это рассчитывать или лучше таки пополнить до 25 числа карту согласно дом. бухгалтерии?

Возврат был отдельной суммой? т.е. в выписке сейчас есть и платеж и его возврат как две разные операции? Если ответ да - значит сумма 100% учлась и ее можно не гасить. У привата все настроено так, что погашением считается весь дебетовый оборот по счету - если сумма прошла по дебету - все погашение состоялось.
Flamingo
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