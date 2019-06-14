Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:41

Приватбанк поблагодарил американских партнеров за поддержку его стратегического курса



В Приватбанке отметили поддержку стратегического курса со стороны американских партнеров и понимание важности государственного банка для экономики Украины.



Об этом заявил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл по итогам встречи в Днепре с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.



"Приватбанк играет чрезвычайно важную роль в экономике Украины, и мы благодарны американским партнерам Украины за понимание этого факта. Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности в вопросе возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", - заявил СЕО финучреждения.



Во время встречи, состоявшейся 13 июня в главном офисе Приватбанка в Днепре, также подчеркивалось, что успешная работа крупнейшего системного банка страны - это ключевая предпосылка стабильности финансовой системы.



"Обеспечение такой стабильности посредством эффективного корпоративного управления, а также возмещения убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами", - подчеркнул Крумханзл.