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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 07:36
Flamingo написав: uaprofi написав:
а шо если платёж вернулся - он засчитывается за минимальный платёж по кредите?
В ряде банков, в том числе и тут - да. Но именно если был возврат а не отмена блокировки
Да, засчитывается. Но злоупотреблять этим не стоит. У меня случайно (чесслово, случайно!) было два возврата крупных платежей за газ и отопление (не на тот лицевой счет бросил, у меня их три). Так позвонили из банка и сказали, что если такое повторится, срежут кредитный лимит. Мол, "не чудиТЕ"...
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Додано: Суб 15 чер, 2019 07:38
uaprofi написав:
делал платёж по реквизитам (все реквизиты правильные)
но у привата во вторник был какойто сбой - и они мне его вернули (правда комиссию не вернули)
и этот возврат уменьшил сумму которую нужно гасить в льогном пириоде.
можно ли на это рассчитывать или лучше таки пополнить до 25 числа карту согласно дом. бухгалтерии?
Рассчитывать можно. Но злоупотреблять нельзя, выше описал свою ситуацию. В Привате шуток не понимают.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 07:50
uaprofi написав:
и они мне его вернули (правда комиссию не вернули)
цікаво чи такий пікантний момент прописаний в документах РКО (поверення комісії по невірному платежу із вини банку)
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greenozon
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Додано: Суб 15 чер, 2019 08:50
Добрый день.Открывал в своё время карту Универсальная как дебетную. Но вчера начислили кредитный лимит. На гор.линии девушка-сотрудник что то мямлила и говорила про 0,5% и минимум 100грн.
Может кто то ясно объяснить какие тарифы для использования кредит.средств по этой карте.
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VanKiss
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Додано: Суб 15 чер, 2019 09:02
VanKiss написав:
Может кто то ясно объяснить какие тарифы для использования кредит.средств по этой карте.
Если кратко - то если гасить все траты прошлого месяца до 25 числа текущего месяца (т.е. не выходить из грейса) - то карта будет полностью бесплатна. Если из грейса выпасть - это будет очень дорого и лучше это не объяснять.
Сумма которую надо погасить до 25 числа чтобы не вылететь из грейса видна в свойствах карты с мобильном и десктопном приложениях п24
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Flamingo
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Додано: Суб 15 чер, 2019 09:26
Flamingo написав: VanKiss написав:
Может кто то ясно объяснить какие тарифы для использования кредит.средств по этой карте.
Если кратко - то если гасить все траты прошлого месяца до 25 числа текущего месяца (т.е. не выходить из грейса) - то карта будет полностью бесплатна. Если из грейса выпасть - это будет очень дорого и лучше это не объяснять.
Сумма которую надо погасить до 25 числа чтобы не вылететь из грейса видна в свойствах карты с мобильном и десктопном приложениях п24
Спасибо. А кешбека никакого нет. Слышал про Бонус+,он работает по этой карте.
Конечно иной раз поражает, кто сидит на гор.линии. Ничего объяснить не могут
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VanKiss
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Додано: Суб 15 чер, 2019 09:38
VanKiss написав:
А кешбека никакого нет. Слышал про Бонус+,он работает по этой карте.
За кэшбеком идут в другие банки. А приматом платят только гурманы, фанатики банка или недалёкая в финансовом плане основная масса населения страны...
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Vorlon
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Додано: Суб 15 чер, 2019 13:12
Vorlon написав:
За кэшбеком идут в другие банки. А приматом платят только гурманы, фанатики банка или недалёкая в финансовом плане основная масса населения страны...
А еще те, у кого в Привате зарплата или пенсия, в общем - основная масса населения страны.
А еще те, у кого в населенном пункте отделения двух банков - Ощада и Привата. Не сомневаюсь, что Вы бы выбрали Ощад. В отличие от основной недалекой массы населения.
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acsir
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