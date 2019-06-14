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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8147814881498150>
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:36

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:а шо если платёж вернулся - он засчитывается за минимальный платёж по кредите?

В ряде банков, в том числе и тут - да. Но именно если был возврат а не отмена блокировки

Да, засчитывается. Но злоупотреблять этим не стоит. У меня случайно (чесслово, случайно!) было два возврата крупных платежей за газ и отопление (не на тот лицевой счет бросил, у меня их три). Так позвонили из банка и сказали, что если такое повторится, срежут кредитный лимит. Мол, "не чудиТЕ"...
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:38

  uaprofi написав:делал платёж по реквизитам (все реквизиты правильные)
но у привата во вторник был какойто сбой - и они мне его вернули (правда комиссию не вернули)
и этот возврат уменьшил сумму которую нужно гасить в льогном пириоде.
можно ли на это рассчитывать или лучше таки пополнить до 25 числа карту согласно дом. бухгалтерии?

Рассчитывать можно. Но злоупотреблять нельзя, выше описал свою ситуацию. В Привате шуток не понимают.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:50

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:и они мне его вернули (правда комиссию не вернули)


цікаво чи такий пікантний момент прописаний в документах РКО (поверення комісії по невірному платежу із вини банку)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:50

Re: Приватбанк

Добрый день.Открывал в своё время карту Универсальная как дебетную. Но вчера начислили кредитный лимит. На гор.линии девушка-сотрудник что то мямлила и говорила про 0,5% и минимум 100грн.
Может кто то ясно объяснить какие тарифы для использования кредит.средств по этой карте.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:02

Re: Приватбанк

  VanKiss написав:Может кто то ясно объяснить какие тарифы для использования кредит.средств по этой карте.

Если кратко - то если гасить все траты прошлого месяца до 25 числа текущего месяца (т.е. не выходить из грейса) - то карта будет полностью бесплатна. Если из грейса выпасть - это будет очень дорого и лучше это не объяснять.
Сумма которую надо погасить до 25 числа чтобы не вылететь из грейса видна в свойствах карты с мобильном и десктопном приложениях п24
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:26

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Может кто то ясно объяснить какие тарифы для использования кредит.средств по этой карте.

Если кратко - то если гасить все траты прошлого месяца до 25 числа текущего месяца (т.е. не выходить из грейса) - то карта будет полностью бесплатна. Если из грейса выпасть - это будет очень дорого и лучше это не объяснять.
Сумма которую надо погасить до 25 числа чтобы не вылететь из грейса видна в свойствах карты с мобильном и десктопном приложениях п24

Спасибо. А кешбека никакого нет. Слышал про Бонус+,он работает по этой карте.
Конечно иной раз поражает, кто сидит на гор.линии. Ничего объяснить не могут
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:38

  VanKiss написав:А кешбека никакого нет. Слышал про Бонус+,он работает по этой карте.

За кэшбеком идут в другие банки. А приматом платят только гурманы, фанатики банка или недалёкая в финансовом плане основная масса населения страны...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:12

  Vorlon написав:За кэшбеком идут в другие банки. А приматом платят только гурманы, фанатики банка или недалёкая в финансовом плане основная масса населения страны...

А еще те, у кого в Привате зарплата или пенсия, в общем - основная масса населения страны.
А еще те, у кого в населенном пункте отделения двух банков - Ощада и Привата. Не сомневаюсь, что Вы бы выбрали Ощад. В отличие от основной недалекой массы населения.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:46

Да и ещё в свете посленего подъёма ставочек до 16,5%, а если 250+ то и все 17.5%, приват стал более привлекательным... Жизнь продолжается...
diplomnet
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:54

  VanKiss написав:Спасибо. А кешбека никакого нет. Слышал про Бонус+,он работает по этой карте.

Так, Б+ працює у магазинах-партнерах. Розмір кешбеку залежить від магазину. Використати накопичений кешбек можна у будь-якому магазині, що бере участь у Б+ (хоча деякі часом пручаються). Популярність Б+ після націоналізації значно впала.
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