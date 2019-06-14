Нет, не стал. 250 к заносить сюда ради 17.5% точно не стоит. Легко можно найти 18 и без требований заноса сумм свыше фонда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:36
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:49
Re: Приватбанк
на сумі 250+ вже треба від 19 і вище відштовхуватись
хоч приват і націоналізований і держбанк, але гарантує лише 200К, тому кожна зайва десята % буде грати свою рояль в вашому депозитному оркестрі
+50грн !
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