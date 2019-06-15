Нет, не стал. 250 к заносить сюда ради 17.5% точно не стоит. Легко можно найти 18 и без требований заноса сумм свыше фонда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:36
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:49
Re: Приватбанк
на сумі 250+ вже треба від 19 і вище відштовхуватись
хоч приват і націоналізований і держбанк, але гарантує лише 200К, тому кожна зайва десята % буде грати свою рояль в вашому депозитному оркестрі
+50грн !
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Додано: Нед 16 чер, 2019 05:48
Re: Приватбанк
C КДВ випадково не відключив платіж, то повернув разом з комісією 1 грн.
Так і є, по безподатковому якщо така сума то виходить 17 чистими, що більше 20 грязними.
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:30
Re: Приватбанк
как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают
У привата больше частей чем у МОНО
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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