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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8147814881498150
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:36

  diplomnet написав:Да и ещё в свете посленего подъёма ставочек до 16,5%, а если 250+ то и все 17.5%, приват стал более привлекательным...

Нет, не стал. 250 к заносить сюда ради 17.5% точно не стоит. Легко можно найти 18 и без требований заноса сумм свыше фонда
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:49

Re: Приватбанк

  diplomnet написав:а если 250+ то и все 17.5%, приват стал более привлекательным... Жизнь продолжается...


на сумі 250+ вже треба від 19 і вище відштовхуватись
хоч приват і націоналізований і держбанк, але гарантує лише 200К, тому кожна зайва десята % буде грати свою рояль в вашому депозитному оркестрі :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 05:48

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:делал платёж по реквизитам (все реквизиты правильные)
но у привата во вторник был какойто сбой - и они мне его вернули (правда комиссию не вернули)


C КДВ випадково не відключив платіж, то повернув разом з комісією 1 грн.

  greenozon написав:на сумі 250+ вже треба від 19 і вище відштовхуватись


Так і є, по безподатковому якщо така сума то виходить 17 чистими, що більше 20 грязними.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:30

Re: Приватбанк

как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают :(
У привата больше частей чем у МОНО :(
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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  #<1 ... 8147814881498150
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