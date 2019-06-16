Нет, не стал. 250 к заносить сюда ради 17.5% точно не стоит. Легко можно найти 18 и без требований заноса сумм свыше фонда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:36
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:49
Re: Приватбанк
на сумі 250+ вже треба від 19 і вище відштовхуватись
хоч приват і націоналізований і держбанк, але гарантує лише 200К, тому кожна зайва десята % буде грати свою рояль в вашому депозитному оркестрі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 16 чер, 2019 05:48
Re: Приватбанк
C КДВ випадково не відключив платіж, то повернув разом з комісією 1 грн.
Так і є, по безподатковому якщо така сума то виходить 17 чистими, що більше 20 грязними.
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:30
Re: Приватбанк
как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают
У привата больше частей чем у МОНО
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:43
кому звонили из примата и предлагали кредит на недвигу под 16.9%? было пару месяцев назад или больше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 17 чер, 2019 13:44
это даже не смешно в паршивой педерации под 8-9% ( вот забыл точную цифру) и там берут и дают всем подряд.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 17 чер, 2019 14:10
а депозиты по чем в паршивой педерации? или ставочка центробанка?
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