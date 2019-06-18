Додано: Вів 18 чер, 2019 22:06

Оплатил коммуналку: ввел реквизиты ЕГРПОУ получателя (подтянулся получатель), ввел лицевой счет, ФИО плательщика, адрес и сумму платежа. Оплатил. Скачал квитанцию, а там из всех реквизитов только компания (получатель) и ФИО плательщика, ни л/с, ни адреса НЕТ!

Написал в поддержку, говорят, что все хорошо, не переживайте.

Я им, куда зайдут деньги, если в платежном документе нет ни л/с, ни даже адреса?

Они упорно твердят, что так и надо.

Я, от греха подальше, отменил этот платеж, чем потом бегать и разбираться, куда он зачислился.

Кто сталкивался с такой ситуацией, деньги доходят на л/с?