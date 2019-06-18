акет плачу 4 года по всем коммунальным .. деньги доходили до адресата...
можно шаблон сохратить и каждый месяц только клац и все списуются 2-3 uah комиссия и все , ни очередей ни давки
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:14
акет плачу 4 года по всем коммунальным .. деньги доходили до адресата...
можно шаблон сохратить и каждый месяц только клац и все списуются 2-3 uah комиссия и все , ни очередей ни давки
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:16
Re: Приватбанк
акет, в назначении платежа то нужных данных нет?
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:23
diplomnet еще 5 дней назад было все нормально, плачу постоянно, но сегодня столкнулся с таким впервые. Я в поддержку написал, на кой Х*** мне такая квитанция, если я, с помощью ее, не могу доказать, что оплата была на определенный л/с. Я им, составьте заявку на исправление, они ни в какую, твердят, что так и надо.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:26
вроде бы надо подождать пару дней, когда проведется, а тогда уже печатать.
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:27
MASolomko раньше все введенные реквизиты попадали в назначение платежа, л/с - в отдельную строку "особовий рахунок". Сегодня в назначении платежа: компания получатель и ФИО плательщика, и все.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:31
WachtAmRhein всегда скачивал квитанцию, сразу после платежа, когда значок становился "коричневым", все реквизиты присутствовали в полном объеме.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Вів 18 чер, 2019 23:39
Вчора у вечорі (пн.) платив квартплату - усе було на місці у квитанці, що за 15 хв прийшла на пошту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 18 чер, 2019 23:45
акет Приват не зараховує кожен платіж конкретному отримувачу по оплаті комунальних послуг, а всі здійснені оплати за день сумуються і перераховуються єдиним платежем. Окремо в бухгалтерію передається розбивка по особових рахунках платників. Тому будь-яка інформація зазначена в квитанції у призначенні платежу немає ніякого значення, бо вона не передається отримувачу. Облік ведеться лише по особових рахунках, які автоматично підтягуються банком, якщо з постачальником укладений договір на прийом платежів від населення через Пиват24 чи ТСО. Спробуйте через кілька днів витягнути квитанцію з архіву чи роздрукувати в ТСО - там повинні бути всі реквізити!
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