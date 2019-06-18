Додано: Вів 18 чер, 2019 22:23

diplomnet еще 5 дней назад было все нормально, плачу постоянно, но сегодня столкнулся с таким впервые. Я в поддержку написал, на кой Х*** мне такая квитанция, если я, с помощью ее, не могу доказать, что оплата была на определенный л/с. Я им, составьте заявку на исправление, они ни в какую, твердят, что так и надо.