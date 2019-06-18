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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8148814981508151
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:14

акет плачу 4 года по всем коммунальным .. деньги доходили до адресата...

можно шаблон сохратить и каждый месяц только клац и все списуются 2-3 uah комиссия и все , ни очередей ни давки :)
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:16

Re: Приватбанк

акет, в назначении платежа то нужных данных нет?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:23

diplomnet еще 5 дней назад было все нормально, плачу постоянно, но сегодня столкнулся с таким впервые. Я в поддержку написал, на кой Х*** мне такая квитанция, если я, с помощью ее, не могу доказать, что оплата была на определенный л/с. Я им, составьте заявку на исправление, они ни в какую, твердят, что так и надо.
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акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:26

  акет написав:diplomnet еще 5 дней назад было все нормально, плачу постоянно, но сегодня столкнулся с таким впервые. Я в поддержку написал, на кой Х*** мне такая квитанция, если я, с помощью ее, не могу доказать, что оплата была на определенный л/с. Я им, составьте заявку на исправление, они ни в какую, твердят, что так и надо.


вроде бы надо подождать пару дней, когда проведется, а тогда уже печатать.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:27

MASolomko раньше все введенные реквизиты попадали в назначение платежа, л/с - в отдельную строку "особовий рахунок". Сегодня в назначении платежа: компания получатель и ФИО плательщика, и все.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:31

WachtAmRhein всегда скачивал квитанцию, сразу после платежа, когда значок становился "коричневым", все реквизиты присутствовали в полном объеме.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:39

  акет написав:MASolomko раньше все введенные реквизиты попадали в назначение платежа, л/с - в отдельную строку "особовий рахунок". Сегодня в назначении платежа: компания получатель и ФИО плательщика, и все.

Вчора у вечорі (пн.) платив квартплату - усе було на місці у квитанці, що за 15 хв прийшла на пошту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:45

акет Приват не зараховує кожен платіж конкретному отримувачу по оплаті комунальних послуг, а всі здійснені оплати за день сумуються і перераховуються єдиним платежем. Окремо в бухгалтерію передається розбивка по особових рахунках платників. Тому будь-яка інформація зазначена в квитанції у призначенні платежу немає ніякого значення, бо вона не передається отримувачу. Облік ведеться лише по особових рахунках, які автоматично підтягуються банком, якщо з постачальником укладений договір на прийом платежів від населення через Пиват24 чи ТСО. Спробуйте через кілька днів витягнути квитанцію з архіву чи роздрукувати в ТСО - там повинні бути всі реквізити!
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:40

Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:57

  акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.

Вчера платил на next.privat24.ua/payments , все как обычно, все реквизиты на месте.
Ferlakur
 
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