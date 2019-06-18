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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 08:11
Ferlakur может это глюк по одной компании, но поддержка принимать заявку на исправление не захотела, а с такой квитанцией(без реквизитов) на руках можно получить проблемы на пустом месте.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Сер 19 чер, 2019 08:24
Re: Приватбанк
акет, пишите жалобу им на почту:
help@pb.ua
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