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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8149815081518152
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:11

Ferlakur может это глюк по одной компании, но поддержка принимать заявку на исправление не захотела, а с такой квитанцией(без реквизитов) на руках можно получить проблемы на пустом месте.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:24

Re: Приватбанк

акет, пишите жалобу им на почту:
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MASolomko
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  #<1 ... 8149815081518152
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