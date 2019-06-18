RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8149815081518152
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:11

Ferlakur может это глюк по одной компании, но поддержка принимать заявку на исправление не захотела, а с такой квитанцией(без реквизитов) на руках можно получить проблемы на пустом месте.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
Повідомлень: 98
З нами з: 12.11.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:24

Re: Приватбанк

акет, пишите жалобу им на почту:
help@pb.ua
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 999
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:28

ПриватБанк пополнил казну на рекордную сумму

В 2018-м 15 крупнейших налогоплательщиков банковской отрасли заплатили в бюджет Украины около 16 млрд грн. Лидером по уплаченным налогам стал Приватбанк, — исследование Delo.uaВыяснилось, что ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков банковского рынка заплатили в прошлом году около 16 млрд грн налогов в целом.
Самое важное в Telegram

Больше половины этой суммы пришлось на государственные банки: ПриватБанк (более 4,4 млрд грн), Ощадбанк (2,9 млрд грн), Укрэксимбанк (1,2 млрд грн) и Укргазбанк (0,5 млрд грн). В целом они заплатили больше 9 млрд грн.

В число лидеров по уплате налогов вошли также: Райффайзен Банк Аваль (1,1 млрд грн), Альфа-Банк Украина (более 1 млрд грн), ПУМБ (около 1 млрд грн), Укрсоцбанк (0,9 млрд грн), Креди Агриколь Банк (0,7 млрд грн
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:29

ПриватБанк расширил сеть денежных переводов в Польше

ПриватБанк заключил партнерское соглашение с польской компанией Monetia, которая вошла в международную платежную систему PrivatMoney.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Monetia управляет польскими филиалами приема денежных переводов. Сейчас сеть расширилась до 765 пунктов.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8149815081518152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.