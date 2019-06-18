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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8149815081518152
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:11

Ferlakur может это глюк по одной компании, но поддержка принимать заявку на исправление не захотела, а с такой квитанцией(без реквизитов) на руках можно получить проблемы на пустом месте.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:24

Re: Приватбанк

акет, пишите жалобу им на почту:
help@pb.ua
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:28

ПриватБанк пополнил казну на рекордную сумму

В 2018-м 15 крупнейших налогоплательщиков банковской отрасли заплатили в бюджет Украины около 16 млрд грн. Лидером по уплаченным налогам стал Приватбанк, — исследование Delo.uaВыяснилось, что ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков банковского рынка заплатили в прошлом году около 16 млрд грн налогов в целом.
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Больше половины этой суммы пришлось на государственные банки: ПриватБанк (более 4,4 млрд грн), Ощадбанк (2,9 млрд грн), Укрэксимбанк (1,2 млрд грн) и Укргазбанк (0,5 млрд грн). В целом они заплатили больше 9 млрд грн.

В число лидеров по уплате налогов вошли также: Райффайзен Банк Аваль (1,1 млрд грн), Альфа-Банк Украина (более 1 млрд грн), ПУМБ (около 1 млрд грн), Укрсоцбанк (0,9 млрд грн), Креди Агриколь Банк (0,7 млрд грн
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:29

ПриватБанк расширил сеть денежных переводов в Польше

ПриватБанк заключил партнерское соглашение с польской компанией Monetia, которая вошла в международную платежную систему PrivatMoney.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Monetia управляет польскими филиалами приема денежных переводов. Сейчас сеть расширилась до 765 пунктов.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:40

  diplomnet написав:ПриватБанк пополнил казну на рекордную сумму

В 2018-м 15 крупнейших налогоплательщиков банковской отрасли заплатили в бюджет Украины около 16 млрд грн. Лидером по уплаченным налогам стал Приватбанк, — исследование Delo.uaВыяснилось, что ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков банковского рынка заплатили в прошлом году около 16 млрд грн налогов в целом.
Самое важное в Telegram

Больше половины этой суммы пришлось на государственные банки: ПриватБанк (более 4,4 млрд грн), Ощадбанк (2,9 млрд грн), Укрэксимбанк (1,2 млрд грн) и Укргазбанк (0,5 млрд грн). В целом они заплатили больше 9 млрд грн.

В число лидеров по уплате налогов вошли также: Райффайзен Банк Аваль (1,1 млрд грн), Альфа-Банк Украина (более 1 млрд грн), ПУМБ (около 1 млрд грн), Укрсоцбанк (0,9 млрд грн), Креди Агриколь Банк (0,7 млрд грн


Приват вернул государству немного больше, чем ему накапало процентов по вложенным облигациям на 150 лярдов. По итогу почти ничего не заработав, но и не просрав, что уже неплохо.

По ощаду и эксиму неплохо видеть общий баланс влитого и возвращенного бабла.
А то вернули лярд, а взяли 10 и еще просят.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:47

Re: Приватбанк

Уважаемые форумчане, подскажите, как в рег. платеже (ком. усл) поменять показатель счетчика?
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:54

Пенс В рег. плат. такої можливості не бачу, хоча якщо такий же платіж нерег, то є. У відповідних кабінетах (наприклад https://104.ua/ua/cabinet) вводіть покажчики, регом платіть.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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