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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 08:11
Ferlakur может это глюк по одной компании, но поддержка принимать заявку на исправление не захотела, а с такой квитанцией(без реквизитов) на руках можно получить проблемы на пустом месте.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Сер 19 чер, 2019 08:24
Re: Приватбанк
акет, пишите жалобу им на почту:
help@pb.ua
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:28
ПриватБанк пополнил казну на рекордную сумму
В 2018-м 15 крупнейших налогоплательщиков банковской отрасли заплатили в бюджет Украины около 16 млрд грн. Лидером по уплаченным налогам стал Приватбанк, — исследование Delo.uaВыяснилось, что ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков банковского рынка заплатили в прошлом году около 16 млрд грн налогов в целом.
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Больше половины этой суммы пришлось на государственные банки: ПриватБанк (более 4,4 млрд грн), Ощадбанк (2,9 млрд грн), Укрэксимбанк (1,2 млрд грн) и Укргазбанк (0,5 млрд грн). В целом они заплатили больше 9 млрд грн.
В число лидеров по уплате налогов вошли также: Райффайзен Банк Аваль (1,1 млрд грн), Альфа-Банк Украина (более 1 млрд грн), ПУМБ (около 1 млрд грн), Укрсоцбанк (0,9 млрд грн), Креди Агриколь Банк (0,7 млрд грн
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:29
ПриватБанк расширил сеть денежных переводов в Польше
ПриватБанк заключил партнерское соглашение с польской компанией Monetia, которая вошла в международную платежную систему PrivatMoney.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Monetia управляет польскими филиалами приема денежных переводов. Сейчас сеть расширилась до 765 пунктов.
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:40
Приват вернул государству немного больше, чем ему накапало процентов по вложенным облигациям на 150 лярдов. По итогу почти ничего не заработав, но и не просрав, что уже неплохо.
По ощаду и эксиму неплохо видеть общий баланс влитого и возвращенного бабла.
А то вернули лярд, а взяли 10 и еще просят.
Додано: Сер 19 чер, 2019 13:47
Re: Приватбанк
Уважаемые форумчане, подскажите, как в рег. платеже (ком. усл) поменять показатель счетчика?
Додано: Сер 19 чер, 2019 13:54
Пенс В рег. плат. такої можливості не бачу, хоча якщо такий же платіж нерег, то є. У відповідних кабінетах (наприклад
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:06
Re: Приватбанк
Пенс, через регплатёж указывать показания счётчики не стоит ибо система может показания нарисовать свои. Проходил на практике.
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