акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.
Все докажете, главное сумма и плательщик (ФИО, код) - этого достаточно. Лицевой счет - это для внутреннего удобства обслуживающей компании для того чтобы вести по вас учет, а если только ФИО и код, то он не всегда совпадает с жильцом и тогда могут быть сложности с идентификацией вашей суммы, но все найти могут, если вы квитанцию предоставите.
акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.
вчера тоже заметил вечером.через минуту обновилась квитаха на правильную
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен