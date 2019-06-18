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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8150815181528153
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:16

  акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.

Все докажете, главное сумма и плательщик (ФИО, код) - этого достаточно. Лицевой счет - это для внутреннего удобства обслуживающей компании для того чтобы вести по вас учет, а если только ФИО и код, то он не всегда совпадает с жильцом и тогда могут быть сложности с идентификацией вашей суммы, но все найти могут, если вы квитанцию предоставите.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:41

  акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.

вчера тоже заметил вечером.через минуту обновилась квитаха на правильную
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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