акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.
Все докажете, главное сумма и плательщик (ФИО, код) - этого достаточно. Лицевой счет - это для внутреннего удобства обслуживающей компании для того чтобы вести по вас учет, а если только ФИО и код, то он не всегда совпадает с жильцом и тогда могут быть сложности с идентификацией вашей суммы, но все найти могут, если вы квитанцию предоставите.
акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.
вчера тоже заметил вечером.через минуту обновилась квитаха на правильную
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
rudnitep написав:Сделал тестовый перевод на другой банк
Вы всё правильно сделали, но зря. Приват принимает на 2620 физиков напрямую, а отправляет все платежи физиков через транзитник. Поэтому у получателя не подтянутся корректные данные об отправителе, а у вас не будет корректного платёжного поручения на руках. Это жизнь. П.С. Приват редкие клиентские 2620 до конца года скорее всего убъёт.
rudnitep написав:Сделал тестовый перевод на другой банк
Вы всё правильно сделали, но зря. Приват принимает на 2620 физиков напрямую, а отправляет все платежи физиков через транзитник. Поэтому у получателя не подтянутся корректные данные об отправителе, а у вас не будет корректного платёжного поручения на руках. Это жизнь. П.С. Приват редкие клиентские 2620 до конца года скорее всего убъёт.
Забавно, что у приват нагло рисует "правильную" квитанцию с ФИО отправителя и номером счета 2620. А со счета ФОП в привате можно делать перевод на счет 2620 в привате или есть нюансы?
абсолютно правильно. Номер квитанции/платёжки и заполненно поле "отправитель" это фикция. Получатель, скорее всего, будет вручную искать в нераспределённых. Вообще 2620 когда-то открывались только ВИПам, не все операционисты видят их на декстопе и не все умеют с ними работать. До сих пор "красиво" закрыть 2620 просто невозможно (этот модуль никогда не работал и работать не будет). У вас при перечислении с 2620 1% сняло? С 2620 ФОПа никаких проблем нет, там всё корректно.