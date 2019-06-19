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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8151815281538154>
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:16

  акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.

Все докажете, главное сумма и плательщик (ФИО, код) - этого достаточно. Лицевой счет - это для внутреннего удобства обслуживающей компании для того чтобы вести по вас учет, а если только ФИО и код, то он не всегда совпадает с жильцом и тогда могут быть сложности с идентификацией вашей суммы, но все найти могут, если вы квитанцию предоставите.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:41

  акет написав:Sanio я регулярно оплачиваю последние полгода, квитанция сразу скачивалась после платежа, квитанции были нормальные (со всеми реквизитами). А то что предложила система мне вчера, то эта просто бумажка с печатью приватбанка, с которой даже в туалет не сходишь, т. е. это, по сути, даже квитанцией назвать нельзя, потому что с этой бумажкой никому ничего не докажешь из-за отсутствия полных реквизитов.

вчера тоже заметил вечером.через минуту обновилась квитаха на правильную
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:49

А как в приват24 правильно делать перевод с текущего счета физ лица 2620?
Сделал тестовый перевод на другой банк, а там отправителем указан СЕТЕВЫЕ КЛИЕНТЫ (БИПЛАН), и транзитный номер счета 2902.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:06

Re: Приватбанк

  rudnitep написав:Сделал тестовый перевод на другой банк
Вы всё правильно сделали, но зря. Приват принимает на 2620 физиков напрямую, а отправляет все платежи физиков через транзитник. Поэтому у получателя не подтянутся корректные данные об отправителе, а у вас не будет корректного платёжного поручения на руках. Это жизнь.
П.С. Приват редкие клиентские 2620 до конца года скорее всего убъёт.
apollo
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:11

Re: Приватбанк

  apollo написав:у получателя не подтянутся корректные данные об отправителе,
рисовать в назначении
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:13

  apollo написав:
  rudnitep написав:Сделал тестовый перевод на другой банк
Вы всё правильно сделали, но зря. Приват принимает на 2620 физиков напрямую, а отправляет все платежи физиков через транзитник. Поэтому у получателя не подтянутся корректные данные об отправителе, а у вас не будет корректного платёжного поручения на руках. Это жизнь.
П.С. Приват редкие клиентские 2620 до конца года скорее всего убъёт.


Забавно, что у приват нагло рисует "правильную" квитанцию с ФИО отправителя и номером счета 2620. А со счета ФОП в привате можно делать перевод на счет 2620 в привате или есть нюансы?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:15

  Мизантрóп написав:
  apollo написав:у получателя не подтянутся корректные данные об отправителе,
рисовать в назначении


ну тогда нет смысла в таком текущем счете. Нарисовать можно и при переводе с карты.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:21

Re: Приватбанк

  rudnitep написав:нет смысла в таком текущем счете
абсолютно правильно. Номер квитанции/платёжки и заполненно поле "отправитель" это фикция. Получатель, скорее всего, будет вручную искать в нераспределённых. Вообще 2620 когда-то открывались только ВИПам, не все операционисты видят их на декстопе и не все умеют с ними работать. До сих пор "красиво" закрыть 2620 просто невозможно (этот модуль никогда не работал и работать не будет). У вас при перечислении с 2620 1% сняло?
С 2620 ФОПа никаких проблем нет, там всё корректно.
apollo
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:25

Re: Приватбанк

  apollo написав:У вас при перечислении с 2620 1% сняло?


фикс комис 3 грн.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:34

  apollo написав:
  rudnitep написав:нет смысла в таком текущем счете
абсолютно правильно.

все верно,потому таких 2620 и не имеем.А вводных как на Ваш 2620 гроши попали и не было.Но всяко бува.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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