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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:49
Оператор поддержки порекомендовал просто получить квитанцию в сервисе квитанций. Доводы, что квитанция левая и вообще "нарисованная" не возымели действия. Это какая-то жесть. Зачем такой продукт, который вообще нельзя использовать?
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:56
ПриватБанк планирует запустить новую версию Приват24 в августе.
ПриватБанк намерен запустить новую версию интернет-банка Приват24 в августе 2019 года, сказал глава правления банка Петр Крумханзл в интервью Интерфакс-Украина.
«Ожидаю, что новая версия Приват24 будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы — август текущего года», — отметил он.
По словам Крумханзла, с апреля проводится бета-тестирование, в котором участвует более 20 тыс. клиентов.
Он добавил, что новая версия Приват24 будет базироваться на абсолютно новой архитектуре.
«Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы», — заявил Крумханзл.
По его словам, в новой версии основным для получения услуг будет смартфон.
Глава правления банка рассказал, что в 2018 году доля операций в мобильной версии Приват24 достигла 60%. В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой Приват24 в мобильном телефоне. Ожидается, что к концу текущего года их количество превысит 10 млн.
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