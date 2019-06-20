RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8151815281538154
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:49

Оператор поддержки порекомендовал просто получить квитанцию в сервисе квитанций. Доводы, что квитанция левая и вообще "нарисованная" не возымели действия. Это какая-то жесть. Зачем такой продукт, который вообще нельзя использовать?
rudnitep
 
Повідомлень: 101
З нами з: 16.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:56

ПриватБанк планирует запустить новую версию Приват24 в августе.

ПриватБанк намерен запустить новую версию интернет-банка Приват24 в августе 2019 года, сказал глава правления банка Петр Крумханзл в интервью Интерфакс-Украина.

«Ожидаю, что новая версия Приват24 будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы — август текущего года», — отметил он.

По словам Крумханзла, с апреля проводится бета-тестирование, в котором участвует более 20 тыс. клиентов.

Он добавил, что новая версия Приват24 будет базироваться на абсолютно новой архитектуре.

«Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы», — заявил Крумханзл.

По его словам, в новой версии основным для получения услуг будет смартфон.

Глава правления банка рассказал, что в 2018 году доля операций в мобильной версии Приват24 достигла 60%. В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой Приват24 в мобильном телефоне. Ожидается, что к концу текущего года их количество превысит 10 млн.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:46

Re: Приватбанк

В этом месяце абсолютно вся коммуналка рег.пл. уже ушла с комисом.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8252
З нами з: 03.11.08
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1802 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 8151815281538154
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, novichok, ramaz, vitaliy1111 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22697)
20.06.2019 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.