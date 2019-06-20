RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8152815381548155>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 10:49

Оператор поддержки порекомендовал просто получить квитанцию в сервисе квитанций. Доводы, что квитанция левая и вообще "нарисованная" не возымели действия. Это какая-то жесть. Зачем такой продукт, который вообще нельзя использовать?
rudnitep
 
Повідомлень: 101
З нами з: 16.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:56

ПриватБанк планирует запустить новую версию Приват24 в августе.

ПриватБанк намерен запустить новую версию интернет-банка Приват24 в августе 2019 года, сказал глава правления банка Петр Крумханзл в интервью Интерфакс-Украина.

«Ожидаю, что новая версия Приват24 будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы — август текущего года», — отметил он.

По словам Крумханзла, с апреля проводится бета-тестирование, в котором участвует более 20 тыс. клиентов.

Он добавил, что новая версия Приват24 будет базироваться на абсолютно новой архитектуре.

«Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы», — заявил Крумханзл.

По его словам, в новой версии основным для получения услуг будет смартфон.

Глава правления банка рассказал, что в 2018 году доля операций в мобильной версии Приват24 достигла 60%. В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой Приват24 в мобильном телефоне. Ожидается, что к концу текущего года их количество превысит 10 млн.
Востаннє редагувалось diplomnet в Чет 20 чер, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:46

Re: Приватбанк

В этом месяце абсолютно вся коммуналка рег.пл. уже ушла с комисом.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8252
З нами з: 03.11.08
Подякував: 669 раз.
Подякували: 1802 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:38

  ruvex написав:В этом месяце абсолютно вся коммуналка рег.пл. уже ушла с комисом.


да с каждого платежа 1 грн комисии .. думаю не страшно :) раньше помню только за один газ брали 3 грн...
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:34

  ruvex написав:В этом месяце абсолютно вся коммуналка рег.пл. уже ушла с комисом.

Кэшбэк Викенда все покрыл)
Vint
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:07

  Vint написав:
  ruvex написав:В этом месяце абсолютно вся коммуналка рег.пл. уже ушла с комисом.

Кэшбэк Викенда все покрыл)

Есть небольшие платежи до 50 грн. По ним кэшбек не перекрывает комис. Да и не для того я тасе плачу по Виике абонку, чтобы приват получал свои 1-3 грн. Поэтому пока есть бесплатные возможности в портмоне - использую их. Приват только по одному поставщику услуг которого нет в портмоне.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:47

  Flamingo написав:Поэтому пока есть бесплатные возможности в портмоне - использую их.

Везёт вам. Я в Портмоне ничего не могу заплатить - комиссии огромны и ничем не перекрываются.
Vorlon
 
Повідомлень: 6966
З нами з: 14.06.13
Подякував: 358 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:08

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Поэтому пока есть бесплатные возможности в портмоне - использую их.

Везёт вам. Я в Портмоне ничего не могу заплатить - комиссии огромны и ничем не перекрываются.

А там у бильше были ещё неделю назад сертифы для новых пользователей портмоне (на счёт портмоне зачисляются 60 грн, которые тратяться на абонку в тарифе месяц). Может они и сейчас есть (нет возможности проверить П - после заказа их больше не видно).
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:19

Flamingo
У меня абонки нет, но есть большая комиссия по оплате услуг. И я не новый пользователь.
Vorlon
 
Повідомлень: 6966
З нами з: 14.06.13
Подякував: 358 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:23

  Vorlon написав:Я в Портмоне ничего не могу заплатить - комиссии огромны и ничем не перекрываются.

20 грн/мес - это огромная комиссия ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8152815381548155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Flamingo, ramaz, Vorlon, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.