Додано: Чет 20 чер, 2019 12:56

ПриватБанк планирует запустить новую версию Приват24 в августе.



ПриватБанк намерен запустить новую версию интернет-банка Приват24 в августе 2019 года, сказал глава правления банка Петр Крумханзл в интервью Интерфакс-Украина.



«Ожидаю, что новая версия Приват24 будет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы — август текущего года», — отметил он.



По словам Крумханзла, с апреля проводится бета-тестирование, в котором участвует более 20 тыс. клиентов.



Он добавил, что новая версия Приват24 будет базироваться на абсолютно новой архитектуре.



«Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы», — заявил Крумханзл.



По его словам, в новой версии основным для получения услуг будет смартфон.



Глава правления банка рассказал, что в 2018 году доля операций в мобильной версии Приват24 достигла 60%. В конце 2018 года 9 млн клиентов пользовались системой Приват24 в мобильном телефоне. Ожидается, что к концу текущего года их количество превысит 10 млн.