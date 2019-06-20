mustbe
На сообщение выше прочитать не судьба? Повторюсь: у меня нет 20 грн., есть большая комиссия по оплате коммунальных услуг запорожских компаний.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:25
mustbe
На сообщение выше прочитать не судьба? Повторюсь: у меня нет 20 грн., есть большая комиссия по оплате коммунальных услуг запорожских компаний.
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 21 чер, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:25
Re: Приватбанк
раньше все регплатежи по коммуналке были без комиса
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28
тоже интересно, так как 25000 уже недостаточно, хотя бы 35000 или 41000,
депозитные ставки сначала изучаем, думаем, подписываем договор, вносим деньгу
https://twitter.com/CrimeaUA1
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28
Ну и я был не новый. А завёл новый. При этом перешёл сразу на тариф месяц и появилась абонка. Поскольку плачу за 4 квартиры - абонка 2*19.9. Двух сертификатов должно хватать на 3 месяца - я взял 4 сертифа - до декабря должно хватить.
Зы. И да компании тоже все запорожские
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 21 чер, 2019 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:29
так постой в очереди в Ошадбанке, с бабками и дедами, жара, и также комиссию заплатишь, так меньше скулить по поводу комиссии, она копеечная
депозитные ставки сначала изучаем, думаем, подписываем договор, вносим деньгу
https://twitter.com/CrimeaUA1
|