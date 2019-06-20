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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8152815381548155
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:25

mustbe
На сообщение выше прочитать не судьба? Повторюсь: у меня нет 20 грн., есть большая комиссия по оплате коммунальных услуг запорожских компаний.
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 21 чер, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:25

Re: Приватбанк

  diplomnet написав:да с каждого платежа 1 грн комисии .. думаю не страшно раньше помню только за один газ брали 3 грн..
раньше все регплатежи по коммуналке были без комиса
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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28

  yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают :(
У привата больше частей чем у МОНО :(

тоже интересно, так как 25000 уже недостаточно, хотя бы 35000 или 41000,
депозитные ставки сначала изучаем, думаем, подписываем договор, вносим деньгу
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kievlyanka
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28

  Vorlon написав:Flamingo
У меня абонки нет, но есть большая комиссия по оплате услуг. И я не новый пользователь.

Ну и я был не новый. А завёл новый. При этом перешёл сразу на тариф месяц и появилась абонка. Поскольку плачу за 4 квартиры - абонка 2*19.9. Двух сертификатов должно хватать на 3 месяца - я взял 4 сертифа - до декабря должно хватить.
Зы. И да компании тоже все запорожские :)
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 21 чер, 2019 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:29

  protefiks1959 написав:
  diplomnet написав:да с каждого платежа 1 грн комисии .. думаю не страшно раньше помню только за один газ брали 3 грн..
раньше все регплатежи по коммуналке были без комиса

так постой в очереди в Ошадбанке, с бабками и дедами, жара, и также комиссию заплатишь, так меньше скулить по поводу комиссии, она копеечная
депозитные ставки сначала изучаем, думаем, подписываем договор, вносим деньгу
https://twitter.com/CrimeaUA1 8)
kievlyanka
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