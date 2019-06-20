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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8153815481558156
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:00

Re: Приватбанк

  kievlyanka написав:алло, как можно было назначать представителем банка, а потом его блокировать?

Официальный представитель банка - платная услуга. Приват перестал платить, вот и все.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:03

Re: Приватбанк

Подскажите, пожалуйста.
Пришло время оплачивать поверку счетчиков горячей и холодной воды, плюс счетчиков тепла, получается около трех тысяч гривен.
Удобнее было бы оплатить частями. Это возможно?
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:05

  Faceless написав:
  kievlyanka написав:алло, как можно было назначать представителем банка, а потом его блокировать?

Официальный представитель банка - платная услуга. Приват перестал платить, вот и все.

Які банки платять? Список в студію.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:09

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Які банки платять? Список в студію.

Ну все, хто размалёван жоnеньким
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:38

  Vorlon написав:Flamingo
Ну у меня что-то нет особого желания играться с сертификатами, а потом опять куда-то переходить...

Сейчас:
1) в Моно бесплатно и без кэшбека;
2) примат - 6 грн. (с отоплением будет 7 грн.), что явно меньше 19,90 грн.


а любимый тас?
там и удобно и с кб
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:41

  v57 написав:
а любимый тас?
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Но без квитанции...
ramaz
 
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