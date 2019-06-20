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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8154815581568157 Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:39 Vorlon написав: ramaz написав: Не скажу по газу, но вообще по всем другим квитанциям там цифру в поле "сплатити" или "сума" можно поменять. Не скажу по газу, но вообще по всем другим квитанциям там цифру в поле "сплатити" или "сума" можно поменять.

По запорожскому газу нельзя. Ещё есть вопросы? По запорожскому газу нельзя. Ещё есть вопросы?

Уже можно - я в этом месяце тестово по одной квартире платил (там где квитанцию не просят) - после выставления счета на 104.юа надо обновить подписку в т2ю и в форме оплаты обнулить "хотелку Запорожгазсбыта", а сумма долга останется и оплатится корректно.

Кстати по квитанциям привата, что вы писали - у вас водоканал одной суммой оплачивается? Мне п24 разбивает сумму на 3 (ХВС, стокиХВС и стокиГВС) - делает 3 квитахи и соотвественно берет по 1 грн. комиса за каждую. В итоге у меня по одной квартире если платить через приват получается больше 10 грн. - поэтому для меня для 4х квартир Портмоне выгодней. Уже можно - я в этом месяце тестово по одной квартире платил (там где квитанцию не просят) - после выставления счета на 104.юа надо обновить подписку в т2ю и в форме оплаты обнулить "хотелку Запорожгазсбыта", а сумма долга останется и оплатится корректно.Кстати по квитанциям привата, что вы писали - у вас водоканал одной суммой оплачивается? Мне п24 разбивает сумму на 3 (ХВС, стокиХВС и стокиГВС) - делает 3 квитахи и соотвественно берет по 1 грн. комиса за каждую. В итоге у меня по одной квартире если платить через приват получается больше 10 грн. - поэтому для меня для 4х квартир Портмоне выгодней. Flamingo

Повідомлень: 2231 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:42 Stringer написав: Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo

У меня абонки нет, но есть большая комиссия по оплате услуг. И я не новый пользователь. У меня абонки нет, но есть большая комиссия по оплате услуг. И я не новый пользователь.

Ну и я был не новый. А завёл новый. При этом перешёл сразу на тариф месяц и появилась абонка. Поскольку плачу за 4 квартиры - абонка 2*19.9. Двух сертификатов должно хватать на 3 месяца - я взял 4 сертифа - до декабря должно хватить.

Зы. И да компании тоже все запорожские Ну и я был не новый. А завёл новый. При этом перешёл сразу на тариф месяц и появилась абонка. Поскольку плачу за 4 квартиры - абонка 2*19.9. Двух сертификатов должно хватать на 3 месяца - я взял 4 сертифа - до декабря должно хватить.Зы. И да компании тоже все запорожские

А как там добавить к основному адресу ещё три? А как там добавить к основному адресу ещё три?

Извините не понял вопрос. Я просто выбираю по очереди в каждом поставщике его услуги по конкретной квартире по ЛС, оплачиваю, повторяю со следующим ЛС. Основного адреса никогда не регистрировал. Все оплачивается без проблем. Извините не понял вопрос. Я просто выбираю по очереди в каждом поставщике его услуги по конкретной квартире по ЛС, оплачиваю, повторяю со следующим ЛС. Основного адреса никогда не регистрировал. Все оплачивается без проблем. Flamingo

Повідомлень: 2231 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:58 Flamingo

Тоесть надо зайти на каждого поставщика и по каждому вбить лс?

я просто надеялся, что где то можно просто вбить адрес, и портмоне сам подтянет счета всех поставщиков Тоесть надо зайти на каждого поставщика и по каждому вбить лс?я просто надеялся, что где то можно просто вбить адрес, и портмоне сам подтянет счета всех поставщиков F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9513 З нами з: 23.01.13 Подякував: 270 раз. Подякували: 1347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8154815581568157 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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