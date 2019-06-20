ramaz написав:Не скажу по газу, но вообще по всем другим квитанциям там цифру в поле "сплатити" или "сума" можно поменять.
По запорожскому газу нельзя. Ещё есть вопросы?
Уже можно - я в этом месяце тестово по одной квартире платил (там где квитанцию не просят) - после выставления счета на 104.юа надо обновить подписку в т2ю и в форме оплаты обнулить "хотелку Запорожгазсбыта", а сумма долга останется и оплатится корректно. Кстати по квитанциям привата, что вы писали - у вас водоканал одной суммой оплачивается? Мне п24 разбивает сумму на 3 (ХВС, стокиХВС и стокиГВС) - делает 3 квитахи и соотвественно берет по 1 грн. комиса за каждую. В итоге у меня по одной квартире если платить через приват получается больше 10 грн. - поэтому для меня для 4х квартир Портмоне выгодней.
Vorlon написав:Flamingo У меня абонки нет, но есть большая комиссия по оплате услуг. И я не новый пользователь.
Ну и я был не новый. А завёл новый. При этом перешёл сразу на тариф месяц и появилась абонка. Поскольку плачу за 4 квартиры - абонка 2*19.9. Двух сертификатов должно хватать на 3 месяца - я взял 4 сертифа - до декабря должно хватить. Зы. И да компании тоже все запорожские
А как там добавить к основному адресу ещё три?
Извините не понял вопрос. Я просто выбираю по очереди в каждом поставщике его услуги по конкретной квартире по ЛС, оплачиваю, повторяю со следующим ЛС. Основного адреса никогда не регистрировал. Все оплачивается без проблем.
Hella написав:Пришло время оплачивать поверку счетчиков горячей и холодной воды, плюс счетчиков тепла, получается около трех тысяч гривен. Удобнее было бы оплатить частями. Это возможно?
Если здесь имеется в виду кредит-рассрочку, то Приват может предложить "Мгновенную рассрочку". Как вариант, в начале месяца произвести оплату поверок, а через 53 дня воспользоваться "Мгновенной рассрочкой" и заказать трубумую сумму кредита. Рассрочку стоит погасить досрочно до даты списания первой части.
PS Для сравнения. После 3-х месяцев "Мгновенная рассрочка" становиться не такой выгодной. Сравнивал, если вывести кредитку из льготного и погашать одинаково по сравнению с рассрочкой.
Hella написав:Пришло время оплачивать поверку счетчиков горячей и холодной воды, плюс счетчиков тепла, получается около трех тысяч гривен. Удобнее было бы оплатить частями. Это возможно?
Если здесь имеется в виду кредит-рассрочку, то Приват может предложить "Мгновенную рассрочку". Как вариант, в начале месяца произвести оплату поверок, а через 53 дня воспользоваться "Мгновенной рассрочкой" и заказать трубумую сумму кредита. Рассрочку стоит погасить досрочно до даты списания первой части.
PS Для сравнения. После 3-х месяцев "Мгновенная рассрочка" становиться не такой выгодной. Сравнивал, если вывести кредитку из льготного и погашать одинаково по сравнению с рассрочкой.
Спасибо, я имела в виду Оплату частями. Месяцев на десять . Если можно, было бы здорово. Сумма предложенного кредита позволяет.