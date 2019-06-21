RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8155815681578158>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:39

  Vorlon написав:
  ramaz написав:Не скажу по газу, но вообще по всем другим квитанциям там цифру в поле "сплатити" или "сума" можно поменять.

По запорожскому газу нельзя. Ещё есть вопросы?

Уже можно - я в этом месяце тестово по одной квартире платил (там где квитанцию не просят) - после выставления счета на 104.юа надо обновить подписку в т2ю и в форме оплаты обнулить "хотелку Запорожгазсбыта", а сумма долга останется и оплатится корректно.
Кстати по квитанциям привата, что вы писали - у вас водоканал одной суммой оплачивается? Мне п24 разбивает сумму на 3 (ХВС, стокиХВС и стокиГВС) - делает 3 квитахи и соотвественно берет по 1 грн. комиса за каждую. В итоге у меня по одной квартире если платить через приват получается больше 10 грн. - поэтому для меня для 4х квартир Портмоне выгодней.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:42

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Flamingo
У меня абонки нет, но есть большая комиссия по оплате услуг. И я не новый пользователь.

Ну и я был не новый. А завёл новый. При этом перешёл сразу на тариф месяц и появилась абонка. Поскольку плачу за 4 квартиры - абонка 2*19.9. Двух сертификатов должно хватать на 3 месяца - я взял 4 сертифа - до декабря должно хватить.
Зы. И да компании тоже все запорожские :)

А как там добавить к основному адресу ещё три?

Извините не понял вопрос. Я просто выбираю по очереди в каждом поставщике его услуги по конкретной квартире по ЛС, оплачиваю, повторяю со следующим ЛС. Основного адреса никогда не регистрировал. Все оплачивается без проблем.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:58

Flamingo
Тоесть надо зайти на каждого поставщика и по каждому вбить лс?
я просто надеялся, что где то можно просто вбить адрес, и портмоне сам подтянет счета всех поставщиков :-(
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9513
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:49

Re: Приватбанк

  Hella написав:Пришло время оплачивать поверку счетчиков горячей и холодной воды, плюс счетчиков тепла, получается около трех тысяч гривен.
Удобнее было бы оплатить частями. Это возможно?
Если здесь имеется в виду кредит-рассрочку, то Приват может предложить "Мгновенную рассрочку".
Как вариант, в начале месяца произвести оплату поверок, а через 53 дня воспользоваться "Мгновенной рассрочкой" и заказать трубумую сумму кредита. Рассрочку стоит погасить досрочно до даты списания первой части.

PS Для сравнения. После 3-х месяцев "Мгновенная рассрочка" становиться не такой выгодной. Сравнивал, если вывести кредитку из льготного и погашать одинаково по сравнению с рассрочкой.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:36

  MASolomko написав:
  Hella написав:Пришло время оплачивать поверку счетчиков горячей и холодной воды, плюс счетчиков тепла, получается около трех тысяч гривен.
Удобнее было бы оплатить частями. Это возможно?
Если здесь имеется в виду кредит-рассрочку, то Приват может предложить "Мгновенную рассрочку".
Как вариант, в начале месяца произвести оплату поверок, а через 53 дня воспользоваться "Мгновенной рассрочкой" и заказать трубумую сумму кредита. Рассрочку стоит погасить досрочно до даты списания первой части.

PS Для сравнения. После 3-х месяцев "Мгновенная рассрочка" становиться не такой выгодной. Сравнивал, если вывести кредитку из льготного и погашать одинаково по сравнению с рассрочкой.


Спасибо, я имела в виду Оплату частями. Месяцев на десять :). Если можно, было бы здорово. Сумма предложенного кредита позволяет.
Hella
 
Повідомлень: 890
З нами з: 25.08.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:11

  ramaz написав:Приват по платежам в которых кешбек Вики перекрывает комиссию

Это добавить Вику в кабинет Привата и потом выбирать ее для оплаты, так?
Slx
 
Повідомлень: 52
З нами з: 23.07.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:16

  Stringer написав:Flamingo
Тоесть надо зайти на каждого поставщика и по каждому вбить лс?
именно так
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:22

  Slx написав:
  ramaz написав:Приват по платежам в которых кешбек Вики перекрывает комиссию

Это добавить Вику в кабинет Привата и потом выбирать ее для оплаты, так?
Можно и просто ввести данные карты в процессе оплаты. Имеется в виду Оплата через некст - новую версию п24
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:22

  Slx написав:
  ramaz написав:Приват по платежам в которых кешбек Вики перекрывает комиссию

Это добавить Вику в кабинет Привата и потом выбирать ее для оплаты, так?

НЕТ! Как раз не добавлять в кабинет, а платить через сайт привата https://next.privat24.ua/payments
ramaz
 
Повідомлень: 240
З нами з: 12.07.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:47

Re: Приватбанк

как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают :(
У привата больше частей чем у МОНО :(
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1680 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8155815681578158>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ramaz, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13790)
21.06.2019 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.