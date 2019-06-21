Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:39

Vorlon написав: ramaz написав: Не скажу по газу, но вообще по всем другим квитанциям там цифру в поле "сплатити" или "сума" можно поменять. Не скажу по газу, но вообще по всем другим квитанциям там цифру в поле "сплатити" или "сума" можно поменять.

По запорожскому газу нельзя. Ещё есть вопросы? По запорожскому газу нельзя. Ещё есть вопросы?

Уже можно - я в этом месяце тестово по одной квартире платил (там где квитанцию не просят) - после выставления счета на 104.юа надо обновить подписку в т2ю и в форме оплаты обнулить "хотелку Запорожгазсбыта", а сумма долга останется и оплатится корректно.Кстати по квитанциям привата, что вы писали - у вас водоканал одной суммой оплачивается? Мне п24 разбивает сумму на 3 (ХВС, стокиХВС и стокиГВС) - делает 3 квитахи и соотвественно берет по 1 грн. комиса за каждую. В итоге у меня по одной квартире если платить через приват получается больше 10 грн. - поэтому для меня для 4х квартир Портмоне выгодней.