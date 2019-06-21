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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8155815681578158 Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:16 Re: Приватбанк Hella написав: ...я имела в виду Оплату частями. Месяцев на десять . ...я имела в виду Оплату частями. Месяцев на десять Оформить интересующий платёж не получится в "Оплату частями" (которую предлагают в магазинах), можно только в "Мгновенную рассрочку" (платный кредит 2,9% в месяц от взятой изначально суммы).



ramaz написав: Как раз не добавлять в кабинет, а платить через сайт привата https://next.privat24.ua/payments Как раз не добавлять в кабинет, а платить через сайт привата Разницы нет добавлять Вику в Приват24 или нет.

Раньше я мог в кошельке выбирать Вику и кошерно платить. Сейчас же в кошельке светяться только карты Привата.



yama написав: как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»

выбрал 7600 грн больше не дают как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»выбрал 7600 грн больше не дают Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:

chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.



Скорее ограничения те, что и на изменение кредитного лимита — 1 раз в месяц. Оформить интересующий платёж не получится в "Оплату частями" (которую предлагают в магазинах), можно только в "Мгновенную рассрочку" (платный кредит 2,9% в месяц от взятой изначально суммы).Разницы нет добавлять Вику в Приват24 или нет.Раньше я мог в кошельке выбирать Вику и кошерно платить. Сейчас же в кошельке светяться только карты Привата.Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.Скорее ограничения те, что и на изменение кредитного лимита — 1 раз в месяц. MASolomko

Повідомлень: 1006 З нами з: 08.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 119 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8155815681578158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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