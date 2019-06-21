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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8155815681578158
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:16

Re: Приватбанк

  Hella написав:...я имела в виду Оплату частями. Месяцев на десять :).
Оформить интересующий платёж не получится в "Оплату частями" (которую предлагают в магазинах), можно только в "Мгновенную рассрочку" (платный кредит 2,9% в месяц от взятой изначально суммы).

  ramaz написав:Как раз не добавлять в кабинет, а платить через сайт привата https://next.privat24.ua/payments
Разницы нет добавлять Вику в Приват24 или нет.
Раньше я мог в кошельке выбирать Вику и кошерно платить. Сейчас же в кошельке светяться только карты Привата.

  yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают :(
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:
chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.

Скорее ограничения те, что и на изменение кредитного лимита — 1 раз в месяц.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:48

  Flamingo написав:
  Slx написав:
  ramaz написав:Приват по платежам в которых кешбек Вики перекрывает комиссию

Это добавить Вику в кабинет Привата и потом выбирать ее для оплаты, так?
Можно и просто ввести данные карты в процессе оплаты. Имеется в виду Оплата через некст - новую версию п24



Если же аналогичный коммунальный платеж сделать в обычном приват24 с этой же подвязанной Б5, то пишет, что хочет дополнительные 2.7% комиссии. :shock: Не могу понять почему приват борзеет
:?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 21 чер, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:00

Re: Приватбанк

  Alex2007 написав:Не могу понять почему приват борзеет во втором случае.
А может почему они не исправят сценарий в первом случае? ;)

Настоятельно рекомендую подправить своё сообщение.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:09

Re: Приватбанк

В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная.
У них, что денег совсем не хватает?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:25

Чогось ПБ заплатив не усі комунплатіжки по регплатежках цього разу...
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greenozon
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