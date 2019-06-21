Разницы нет добавлять Вику в Приват24 или нет. Раньше я мог в кошельке выбирать Вику и кошерно платить. Сейчас же в кошельке светяться только карты Привата.
yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями» выбрал 7600 грн больше не дают
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где: chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.
Скорее ограничения те, что и на изменение кредитного лимита — 1 раз в месяц.
В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная. У них, что денег совсем не хватает?