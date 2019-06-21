Разницы нет добавлять Вику в Приват24 или нет. Раньше я мог в кошельке выбирать Вику и кошерно платить. Сейчас же в кошельке светяться только карты Привата.
yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями» выбрал 7600 грн больше не дают
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где: chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.
Скорее ограничения те, что и на изменение кредитного лимита — 1 раз в месяц.
В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная. У них, что денег совсем не хватает?
ruvex написав:В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная. У них, что денег совсем не хватает?
с его миллиардными доходами , думаю это просто порядок навели, а что так и должно быть ...
С начала 2019 украинцы купили больше QR-билетов на транспорт, чем за весь прошлый год
За неполные 6 месяцев 2019 года украинцы купили 3 млн 400 тысяч электронных QR-билетов на проезд в городском транспорте, что превысило количество QR-оплат проезда за весь прошлый год. Как сообщил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько, всего за время работы этой технологии в Украине, через Приват24 и QR было оплачено 8 млн поездок в городском транспорте.
“Оплата проезда по QR сегодня самая востребованная по сравнению с другими технологиями бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте, - отмечает Артем Фесько. - Пока что это единственная в Украине технология оплаты проезда с замкнутым контуром, т.е. когда пассажир понятным образом может оплатить проезд, а контролер или кондуктор может проверить оплату конкретного пассажира”.
Сегодня самая доступная в Украине технология электронной оплаты проезда с помощью смартфона и QR-кода работает в общественном транспорте 21 украинского города. Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет “закомпостировать” в смартфоне и показать кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.
PrivatMoney увеличил сеть приема переводов в Польше
Польская компания Monetiaстала новым партнером ПриватБанка и участником международной платежной системы PrivatMoney. Как сообщили в банке, теперь сеть приема денежных переводов между Польшей и Украиной увеличилась на 765 филиалов, которыми управляет Monetia.
С помощью сервиса Monetia возможно осуществлять денежные переводы переводы из Польши как в Украине, так и из Украины. Перевод, отправленный из Monetia, можно получить мгновенно через систему PrivatMoney в Приват24, через любой терминал самообслуживания, банкомат или по телефону Сервисного центра банка. Также возможно прямое зачисление перевода, если отправитель указал номер карты получателя перевода.
«ПриватБанк» запустил денежные переводы из Польши через банкоматы Euronet
«ПриватБанк» и компания Ria запустили денежные переводы через польские банкоматы Euronet. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Отправить перевод с помощью нового сервиса можно без визита в банковское отделение, отмечают в «ПриватБанке». Нужно скачать приложение My Ria, зарегистрироваться и оформить транзакцию. Дальше необходимо просканировать полученный штрих-код в любом банкомате Euronet и внести оплату картой или наличными.
Получить переводы из Польши можно в евро и долларах. Выплата перевода в Украине доступна по контрольному номеру в онлайн-сервисах «ПриватБанка», терминалах самообслуживания, банкоматах или отделениях.
Всего в Польше установлено более 8000 банкоматов Euronet. Они принимают банкноты номиналом от 10 до 500 злотых.