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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8155815681578158
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:16

Re: Приватбанк

  Hella написав:...я имела в виду Оплату частями. Месяцев на десять :).
Оформить интересующий платёж не получится в "Оплату частями" (которую предлагают в магазинах), можно только в "Мгновенную рассрочку" (платный кредит 2,9% в месяц от взятой изначально суммы).

  ramaz написав:Как раз не добавлять в кабинет, а платить через сайт привата https://next.privat24.ua/payments
Разницы нет добавлять Вику в Приват24 или нет.
Раньше я мог в кошельке выбирать Вику и кошерно платить. Сейчас же в кошельке светяться только карты Привата.

  yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают :(
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:
chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.

Скорее ограничения те, что и на изменение кредитного лимита — 1 раз в месяц.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:48

  Flamingo написав:
  Slx написав:
  ramaz написав:Приват по платежам в которых кешбек Вики перекрывает комиссию

Это добавить Вику в кабинет Привата и потом выбирать ее для оплаты, так?
Можно и просто ввести данные карты в процессе оплаты. Имеется в виду Оплата через некст - новую версию п24



Если же аналогичный коммунальный платеж сделать в обычном приват24 с этой же подвязанной Б5, то пишет, что хочет дополнительные 2.7% комиссии. :shock: Не могу понять почему приват борзеет
:?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 21 чер, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:00

Re: Приватбанк

  Alex2007 написав:Не могу понять почему приват борзеет во втором случае.
А может почему они не исправят сценарий в первом случае? ;)

Настоятельно рекомендую подправить своё сообщение.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:09

Re: Приватбанк

В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная.
У них, что денег совсем не хватает?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:25

Чогось ПБ заплатив не усі комунплатіжки по регплатежках цього разу...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:39

  ruvex написав:В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная.
У них, что денег совсем не хватает?


с его миллиардными доходами :), думаю это просто порядок навели, а что так и должно быть ...
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:41

С начала 2019 украинцы купили больше QR-билетов на транспорт, чем за весь прошлый год

За неполные 6 месяцев 2019 года украинцы купили 3 млн 400 тысяч электронных QR-билетов на проезд в городском транспорте, что превысило количество QR-оплат проезда за весь прошлый год. Как сообщил заместитель руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артем Фесько, всего за время работы этой технологии в Украине, через Приват24 и QR было оплачено 8 млн поездок в городском транспорте.

“Оплата проезда по QR сегодня самая востребованная по сравнению с другими технологиями бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте, - отмечает Артем Фесько. - Пока что это единственная в Украине технология оплаты проезда с замкнутым контуром, т.е. когда пассажир понятным образом может оплатить проезд, а контролер или кондуктор может проверить оплату конкретного пассажира”.

Сегодня самая доступная в Украине технология электронной оплаты проезда с помощью смартфона и QR-кода работает в общественном транспорте 21 украинского города. Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне транспорта. Во время поездки оплаченный билет нужно будет “закомпостировать” в смартфоне и показать кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:43

PrivatMoney увеличил сеть приема переводов в Польше

Польская компания Monetiaстала новым партнером ПриватБанка и участником международной платежной системы PrivatMoney. Как сообщили в банке, теперь сеть приема денежных переводов между Польшей и Украиной увеличилась на 765 филиалов, которыми управляет Monetia.

С помощью сервиса Monetia возможно осуществлять денежные переводы переводы из Польши как в Украине, так и из Украины. Перевод, отправленный из Monetia, можно получить мгновенно через систему PrivatMoney в Приват24, через любой терминал самообслуживания, банкомат или по телефону Сервисного центра банка. Также возможно прямое зачисление перевода, если отправитель указал номер карты получателя перевода.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:44

«ПриватБанк» запустил денежные переводы из Польши через банкоматы Euronet


«ПриватБанк» и компания Ria запустили денежные переводы через польские банкоматы Euronet. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отправить перевод с помощью нового сервиса можно без визита в банковское отделение, отмечают в «ПриватБанке». Нужно скачать приложение My Ria, зарегистрироваться и оформить транзакцию. Дальше необходимо просканировать полученный штрих-код в любом банкомате Euronet и внести оплату картой или наличными.

Получить переводы из Польши можно в евро и долларах. Выплата перевода в Украине доступна по контрольному номеру в онлайн-сервисах «ПриватБанка», терминалах самообслуживания, банкоматах или отделениях.

Всего в Польше установлено более 8000 банкоматов Euronet. Они принимают банкноты номиналом от 10 до 500 злотых.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 00:05

  diplomnet написав:
  ruvex написав:В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная.
У них, что денег совсем не хватает?


с его миллиардными доходами :), думаю это просто порядок навели, а что так и должно быть ...

Порядок, когда сообщили по любому каналу, ну раз - два, как и было всегда.
Этого вполне достаточно, тем более, что даже выхода из грейса ранее не было.
А звонить на протяжении дня только за ОП да не с контактного номера 056, а с разных мобильных операторов, на которые не отвечаешь на финансовом, наверное им заняться нечем. :mrgreen:
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