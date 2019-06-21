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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8156815781588159
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:05

  MASolomko написав:
  yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают :(
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:
chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.


А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями?
Я открывал карту с кред.лимитом 3000грн, сейчас уже наклянчил до 40К грн.
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.

СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря! :mrgreen:
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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  #<1 ... 8156815781588159
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