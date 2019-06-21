MASolomko написав:Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:
chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.
А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями?
Я открывал карту с кред.лимитом 3000грн, сейчас уже наклянчил до 40К грн.
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.
СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря!