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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8156815781588159
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:05

  MASolomko написав:
  yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают :(
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:
chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.


А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями?
Я открывал карту с кред.лимитом 3000грн, сейчас уже наклянчил до 40К грн.
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.

СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря! :mrgreen:
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:14

Re: Приватбанк

  romanauscas написав:А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями?
Да.
Лимит по рассрочке наливают, когда кредитный лимит по карте установлен 2к и выше. Для некоторых клиентов могут налить лимит по рассрочке и с кредитным лимитом по карте 500 грн.

  romanauscas написав:Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.
Максимальный лимит, который ставит система по умолчанию, — 25к. Но по слухам и больше поставить могут, скорее ограничение в 50к.

Что касается его изменения лимита по рассрочке, то на него влияют зачастую поступление з/п на карту ПриватБанка, наличие депозитом от 2к и/или оборот по карте от этой суммы.

  romanauscas написав:СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря! :mrgreen:
Ну, как вариант, можно отправить на полный номер +380 92 000 3700 (аналог 10060).
А имеет ли смысл сказать не могу, не использовал повышение лимита по рассрочке.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:21

Re: Приватбанк

  romanauscas написав:СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря!


придется чем-то жертвовать. :lol:

ПС. А разве звонком на бесплатный 3700 нельзя оставить заявку на повышение лимита ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:50

Re: Приватбанк

Alex2007, подать заявку на изменение кредитного лимита по карте можно, а лимит про рассрочку на сайте пишут, что только через смс.
MASolomko
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