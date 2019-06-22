Приватбанк
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:05
MASolomko написав: yama написав:
как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями»
выбрал 7600 грн больше не дают
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где:
chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.
А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями?
Я открывал карту с кред.лимитом 3000грн, сейчас уже наклянчил до 40К грн.
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.
СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря!
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
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Додано: Суб 22 чер, 2019 19:14
romanauscas написав:
А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями?
Да.
Лимит по рассрочке наливают, когда кредитный лимит по карте установлен 2к и выше. Для некоторых клиентов могут налить лимит по рассрочке и с кредитным лимитом по карте 500 грн.
romanauscas написав:
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.
Максимальный лимит, который ставит система по умолчанию, — 25к. Но по слухам и больше поставить могут, скорее ограничение в 50к.
Что касается его изменения лимита по рассрочке, то на него влияют зачастую поступление з/п на карту ПриватБанка, наличие депозитом от 2к и/или оборот по карте от этой суммы.
romanauscas написав:
СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря!
Ну, как вариант, можно отправить на полный номер +380 92 000 3700 (аналог 10060).
А имеет ли смысл сказать не могу, не использовал повышение лимита по рассрочке.
MASolomko
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Додано: Суб 22 чер, 2019 19:21
romanauscas написав:
СМС на 10060 реально есть смысл отправить?
Киевстар 2 гривны сожрет
, хочется чтобы не зря!
придется чем-то жертвовать.
ПС. А разве звонком на бесплатный 3700 нельзя оставить заявку на повышение лимита ?
Alex2007
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Додано: Суб 22 чер, 2019 22:50
Alex2007, подать заявку на изменение кредитного лимита по карте можно, а лимит про рассрочку на сайте пишут, что только через смс.
MASolomko
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Додано: Нед 23 чер, 2019 11:49
MASolomko написав: Hella написав:
...я имела в виду Оплату частями. Месяцев на десять
.
Оформить интересующий платёж не получится в "Оплату частями" (которую предлагают в магазинах), можно только в "Мгновенную рассрочку" (платный кредит 2,9% в месяц от взятой изначально суммы).
Спасибо, а жаль...
Hella
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Додано: Нед 23 чер, 2019 12:01
Написал СМСку, а Приватбанк такой ответ:
"На жаль, змінити ліміт за сервісом Оплата частинами не вдалося" Спасибо MASolomko за подсказку, как подавать заявку на поднятие лимита по ОЧ! Сняло кстатти 1 гривну, там спецтариф, а я думал как обычная СМС согласно моего тарифного плана.
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romanauscas
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Додано: Нед 23 чер, 2019 12:43
romanauscas написав:
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается...
Если не секрет, а на что вы постоянно используете оч?
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Stringer
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Додано: Нед 23 чер, 2019 13:05
Stringer написав: romanauscas написав:
Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается...
Если не секрет, а на что вы постоянно используете оч?
Думаю, шо ОЧ интерестно от 8..10 частей, а для 2..3 частей лучше картой с кешбэком воспользоваться
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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