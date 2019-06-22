yama написав:как увеличить Лимит по сервису «Оплата частями» выбрал 7600 грн больше не дают
Отправить SMS на номер 10060 с текстом chastup+XXXX, где: chastup – команда, сообщающая системе о том, что клиент подает заявку о повышении лимита по сервису «Оплата частями»; XXXX –сумма желаемого лимита по «Оплате частями». Отправлять SMS нужно с финансового номера телефона.
А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями? Я открывал карту с кред.лимитом 3000грн, сейчас уже наклянчил до 40К грн. Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.
СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря!
Написал СМСку, а Приватбанк такой ответ: "На жаль, змінити ліміт за сервісом Оплата частинами не вдалося" Спасибо MASolomko за подсказку, как подавать заявку на поднятие лимита по ОЧ! Сняло кстатти 1 гривну, там спецтариф, а я думал как обычная СМС согласно моего тарифного плана.
romanauscas написав:Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается...
Если не секрет, а на что вы постоянно используете оч?
Думаю, шо ОЧ интерестно от 8..10 частей, а для 2..3 частей лучше картой с кешбэком воспользоваться
Пару лет назад я сделал для себя вывод, что магазины предлагают приватовскую оч только за товары по максимальной цене, которые можно купить на 15-20% дешевле в других местах, разве ситуация сильно изменилась?