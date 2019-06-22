Додано: Суб 22 чер, 2019 19:14

romanauscas написав: А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями? А есть какая-то связь между кредитным лимитом по Уни и лимитом по оплате частями?

romanauscas написав: Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается. Но вот лимит по ОЧ куда меньше 18К (испольуется весь) и постоянно понижается.

romanauscas написав: СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря! СМС на 10060 реально есть смысл отправить? Киевстар 2 гривны сожрет, хочется чтобы не зря!

Да.Лимит по рассрочке наливают, когда кредитный лимит по карте установлен 2к и выше. Для некоторых клиентов могут налить лимит по рассрочке и с кредитным лимитом по карте 500 грн.Максимальный лимит, который ставит система по умолчанию, — 25к. Но по слухам и больше поставить могут, скорее ограничение в 50к.Что касается его изменения лимита по рассрочке, то на него влияют зачастую поступление з/п на карту ПриватБанка, наличие депозитом от 2к и/или оборот по карте от этой суммы.Ну, как вариант, можно отправить на полный номер +380 92 000 3700 (аналог 10060).А имеет ли смысл сказать не могу, не использовал повышение лимита по рассрочке.