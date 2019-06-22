Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8157815881598160 Додано: Нед 23 чер, 2019 13:40 Stringer

что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?

я слышал другую версию.

есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то. mephala Повідомлень: 4697 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 13:47 mephala написав: Stringer

что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?

я слышал другую версию.

есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то. что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?я слышал другую версию.есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.

Ну например? Ну например? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9520 З нами з: 23.01.13 Подякував: 270 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 13:50 mephala написав: Stringer

что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?

я слышал другую версию.

есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то. что перед покупкой мешает сравнить цены у разных продавцов?я слышал другую версию.есть товары цены на которые контролирует оф пред. и если будеш продавать ниже чем тебе диктуют будет атата. потому и придумывают разные способы как конкурировать за такие товары. то ОЧ, то подарки в довесок то еще что то.

Тож так считаю, шо если есть индикатив (Самсунг, ЛГ, Асус...) и если нема черного хода к дистрибьютору то гораздо интерестнее взять через ОЧ, но ток с 8..10 частями и сроком оплаты в первых числах месяца Тож так считаю, шо если есть индикатив (Самсунг, ЛГ, Асус...) и если нема черного хода к дистрибьюторуто гораздо интерестнее взять через ОЧ, но ток с 8..10 частями и сроком оплаты в первых числах месяца ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28547 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2285 раз. Подякували: 3303 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:01 Stringer

да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.

на хотлайне особенно хорошо это видно.

не думали почему так? mephala Повідомлень: 4697 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:15 Re: Приватбанк как повысить лимит оплаты частями ? если уже весь ( 7500 ) выбрал ? Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1044 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1692 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:23 mephala написав: Stringer

да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.

на хотлайне особенно хорошо это видно.

не думали почему так? да очень часто у многих продавцов стоимость товара копейка в копейку. мобильники, холодильники или еще что из народных товаров.на хотлайне особенно хорошо это видно.не думали почему так?

Ну приведите хоть пару примеров кроме айфона? Ну вот понимаю, купить айфон, кстати, а какие магазины продают его по оч? Но не могу себе представить, что человек каждые пол года покупает себе то телефон, то холодильник, что у него все время лимит оч выбран.

Вот вы себе что купили по оч? Ну приведите хоть пару примеров кроме айфона? Ну вот понимаю, купить айфон, кстати, а какие магазины продают его по оч? Но не могу себе представить, что человек каждые пол года покупает себе то телефон, то холодильник, что у него все время лимит оч выбран.Вот вы себе что купили по оч? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9520 З нами з: 23.01.13 Подякував: 270 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:30 ruvex написав: В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная. В этом месяце Приват за три дня уже прислал СМС и на мэйл напоминание необходимости погашения ОП, прислал мэйл о ЛП и звонили уже вне рабочих часов очень интересовались когда будет погашение. Первый раз подобное даже не знаю за которое время, да и сумма копеечная.

Может, заботятся?

В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту... Может, заботятся?В том смысле, что на ред-форуме писали день назад, при пополнении своей же универсалки через приватовскую тумбу наличкой, звонок из банка с допросом и выяснением, что и как и почему, и "обнадеживанием", что будут проверять этот платеж, прежде чем зачислят на карту. Вот это я понимаю, приколы, и тех, кто перед часом ПИ (25 числом каждого месяца) на такое попал, пополняя своим деньгами свою же карту... GRooVal

Повідомлень: 163 З нами з: 02.06.13 Подякував: 38 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:37 Stringer

https://hotline.ua/bt-holodilniki/liebherr-gn-1066/prices/#cond_new/0



если сортирнуть по цене найдите цену у офпреда.

и поразительно есть группа которая продает по той же цене.

но есть и группа дешевле конечно. от только остается вопрос как попал в страну этот товар и что будет если что то пойдет не так во время эксплуатации.

я знаю случаи когда отказывались обслуживать по гарантии типа официально в страну товар не заезжал.



ЗЫ

я покупал смарт самсунга. ситуация была та же - все основные продавцы светили одинаковую цену. потому выбрал кто предлагал максимальную ОЧ. если сортирнуть по цене найдите цену у офпреда.и поразительно есть группа которая продает по той же цене.но есть и группа дешевле конечно. от только остается вопрос как попал в страну этот товар и что будет если что то пойдет не так во время эксплуатации.я знаю случаи когда отказывались обслуживать по гарантии типа официально в страну товар не заезжал.ЗЫя покупал смарт самсунга. ситуация была та же - все основные продавцы светили одинаковую цену. потому выбрал кто предлагал максимальную ОЧ. mephala Повідомлень: 4697 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2019 14:43



1) оплачивать товары в ОЧ возможно (а также имеет смысл) только от А-брендов, которые реально держат одинаковые цены. Я брал стиральную машину в Комфи в начале года, так как хотел именно навороченную и официальную, с полноценной гарантией. Уже писали, что ритейлеры не могут устанавливать цены самостоятельно, на них свешиваются "официальные" цены и график их "утряски/падения/акций", вот ОЧ для этих целей явно подходит;



2) по поводу IPhone в ОЧ. Это вообще как? Я когда смотрю, что магазины предлагают товары за овер 40 тыщ в ОЧ, я сразу с этого улыбаюсь, так это просто нереально, как я думаю, у кого такие лимиты по ОЧ не ясно, у единиц, которым может и ОЧ не особо интересна;



3) у меня был лимит по ОЧ в размере 35 тыс гривень. Ровно сутки! Рекорд, так сказать ))) В том плане, что я подал запрос на изменение кредитного лимита по универсалке, было 25 тыс, попросил 26, но вместо этого мне прислали уведомление, что сделали 35 тыщ. И отдельным письмом пришло уведомление на мыло, что мне также повысили лимит ОЧ до 35 тыщ (письмо не от Приватмаркета! Именно официальное уведомление). И в Приват24 я этот лимит видел до полуночи следующих суток, в которые мне пришло уведомление, что лимит пересмотрен и составляет 25 тыщ, старый размер. Причем явно, что сработала автоматика, на ручной режим не похоже.



4) как работает ОЧ и как получить стабильный максимум лимита ОЧ, чтобы хватило на тот же ойфон - тут, наверное, мог бы подсказать бывший приватовец Гороховский, разве что. Но он молчит. На одном из форумов видел, как его спрашивали по этому поводу, чтобы по старой памяти сказал. Но то ли соглашение о неразглашении, то ли банальное нежелание общаться на эти темы По поводу ОЧ от Привата. Мои размышления )1) оплачивать товары в ОЧ возможно (а также имеет смысл) только от А-брендов, которые реально держат одинаковые цены. Я брал стиральную машину в Комфи в начале года, так как хотел именно навороченную и официальную, с полноценной гарантией. Уже писали, что ритейлеры не могут устанавливать цены самостоятельно, на них свешиваются "официальные" цены и график их "утряски/падения/акций", вот ОЧ для этих целей явно подходит;2) по поводу IPhone в ОЧ. Это вообще как? Я когда смотрю, что магазины предлагают товары за овер 40 тыщ в ОЧ, я сразу с этого улыбаюсь, так это просто нереально, как я думаю, у кого такие лимиты по ОЧ не ясно, у единиц, которым может и ОЧ не особо интересна;3) у меня был лимит по ОЧ в размере 35 тыс гривень. Ровно сутки! Рекорд, так сказать ))) В том плане, что я подал запрос на изменение кредитного лимита по универсалке, было 25 тыс, попросил 26, но вместо этого мне прислали уведомление, что сделали 35 тыщ. И отдельным письмом пришло уведомление на мыло, что мне также повысили лимит ОЧ до 35 тыщ (письмо не от Приватмаркета! Именно официальное уведомление). И в Приват24 я этот лимит видел до полуночи следующих суток, в которые мне пришло уведомление, что лимит пересмотрен и составляет 25 тыщ, старый размер. Причем явно, что сработала автоматика, на ручной режим не похоже.4) как работает ОЧ и как получить стабильный максимум лимита ОЧ, чтобы хватило на тот же ойфон - тут, наверное, мог бы подсказать бывший приватовец Гороховский, разве что. Но он молчит. На одном из форумов видел, как его спрашивали по этому поводу, чтобы по старой памяти сказал. Но то ли соглашение о неразглашении, то ли банальное нежелание общаться на эти темы GRooVal

Повідомлень: 163 З нами з: 02.06.13 Подякував: 38 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8157815881598160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: mephala Искатель і 5 гостейМодератори: ТупУм